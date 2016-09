Nevšečnosti, ki z leti doletijo nožnico

Tako kot se z leti spreminja telo, se tudi intimno področje. Kmalu po 50. se pokažejo posledice časa, ki so vse prej kot prijetne. Oglejte si pet najpogostejših in tudi motečih.

Povešena maternica

»Ko vezivno tkivo medeničnega dna (mišice in vezivne plošče) oslabi, se maternica povesi in pritiska na nožnico. Njen delček ob tem lahko postane viden, kar vzbuja skrb in povzroča nelagodje. Tovrstne težave ima približno petina žensk. Niso nevarne, so pa lahko zelo neprijetne,« pravi Timothy Ryntz, klinični profesor ginekologije na univerzi Kolumbija.

Obstaja več vzrokov, zakaj podpora medeničnega dna oslabi. Pri nekaterih ženskah je to prirojeno. Včasih so težave povezane z nosečnostmi in s težkimi porodi.

Pri tistih, pri katerih pojav ni tako izrazit, lahko pomagajo keglove vaje, ki pa jih je bolje izvajati preventivno. Tudi redna telesna vadba na sploh ter ohranjanje primerne telesne teže zaviralno delujeta na ta pojav. Pri zdravljenju začetnih in lažjih oblik je mogoča še uporaba stimulacije s posebno oblikovanimi vaginalnimi elektrostimulatorji, z magnetnim stolom in laserjem. Pri znatneje oslabelih mišicah je največkrat potrebno kirurško zdravljenje.

Nožnica se navidezno stara

Koža na njej zaradi upada količine estrogena v telesu izgublja prožnost, pojavijo se gube, poraščenost se zmanjša, stanjšajo se tudi stene vagine, ki postanejo bolj suhe. Vse to se ne kaže le na videzu, pač pa tudi ob oteženih spolnih odnosih, pri katerih je še priporočljivejša kot prej uporaba lubrikanta.

Nožnica se zmanjša

Zaradi upada estrogena v telesu se maternica v resnici skrči. »S staranjem se maternica manjša,« pravi May Hsieh Blanchard, gostujoča profesorica porodničartva in ginekologije na univerzi Maryland. Prav tako se skrčijo tudi nožnica in sramne ustnice. Strokovnjaki medicinske šole Harvard opozarjajo, da to krčenje lahko vodi v draženje, srbenje, suhost nožnice ter vnetje vaginalnih sten. Če se vnetja ne zdravi, spolni odnos postane boleč, med njim je prisotna krvavitev, na drugi strani pa lahko redna spolna aktivnost na krčenje nožnice deluje preventivno. Čeprav natančnega podatka, kako pogosto bi morali »vaditi«, ni. Gre upoštevati predvsem zdravje in sposobnost partnerjev, pomagajo pa lahko tudi hormonske terapije.

Mehur ne uboga več

Z leti mišice medeničnega dna oslabijo, in ko te niso več čvrste, je težje nadzorovati mehur in zato nastane urinska inkontinenca. Kadar zadeva postane neobvladljiva (uhajanje urina ob kihanju, kašljanju), je potrebna operacija, sicer pa je inkontinenco mogoče preprečiti, in blažjo tudi pozdraviti, s keglovimi vajami oziroma z vajami za krepitev medeničnega dna.

Pogostejša so vnetja

Vnetja urinalnega traku se s staranjem prav tako povečujejo, saj postaja vaginalno tkivo občutljivejše. Nezdravljeno vnetje sečnih poti lahko vodi v resnejše težave, denimo v bolezni ledvic, pa tudi obsežnejše infekcije drugih organov. Prav zato je ob vsaki tegobi potreben obisk zdravnika, ki jo bo pravilno zdravil, priporočljivo je uživanje probiotikov in pitje soka brusnic. Sicer pa Blanchardova opozarja, da lahko ženske temu vnetju podobne simptome občutijo tudi zgolj zaradi upada ravni estrogena, v tem primeru pomaga hormonska terapija.