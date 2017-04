Neverjetni uspehi ruskega zdravilca Maksima Osipova

Ne posegajmo po instantnih rešitvah

V čem je skrivnost njegovega uspeha? Maksim Osipov se rad pošali, da nima čarobne paličice, s katero bi zamahnil in v hipu odpravil vse težave svojih pacientov. Poudarja, da ni čudodelec, čeprav njegovi uspehi kažejo nasprotno. Ljudje, ki pridejo v stik z njim in se udeležijo njegovih terapij, opisujejo srečanje kot nekaj posebnega, občutke ob zdravljenju pa kot nadnaravne.

Osipov poudarja, da instantnih rešitev ni. Za zdravljenje se mora posameznik najprej odločiti. Ruski zdravilec pravi, da vedno ve, komu bo lahko pomagal in komu ne. Ljudi začuti, saj ima sposobnost, da občuti njihovo vibracijo in biopolje. Na ljudi vpliva tako, da izboljša njihovo pretočnost energije v telesu, kar pripomore k vsesplošnemu boljšemu počutju. Ljudje so po njegovih terapijah bolj sproščeni, vedri in zadovoljni. Mnogi tudi povedo, da se je po srečanju z njim njihovo življenje spremenilo. »Dvignil se je val pozitivnih sprememb! Doživela sem kup pozitivnih presenečenj, tudi takih, ki niso direktno povezana z zdravjem,« pove ena od njegovih pacientk, potem ko je nekajkrat obiskala njegovo terapijo.





Ustavimo bolezen, preden ona ustavi nas

Mnogo pacientov pove, da so se njihove bolečine in težave začele postopoma. »Nič se ne zgodi čez noč,« poudarja Osipov. »Praktično ni bolezni, ki bi se pojavila iznenada, z danes na jutri. Enako je tudi pri ozdravitvi. Potreben je čas,« še dodaja karizmatični ruski zdravilec. Osipov pove, da je treba zdravje vzdrževati in si nenehno prizadevati za boljše počutje. Svojim pacientom zato svetuje, kako vzdrževati svojo fizično kondicijo in kako v življenje uvesti pozitivne spremembe, ki jim bodo pomagale na poti do zdravja.



Sicer pa je pri svojem delu zelo previden. Pri resnejših boleznih, kot so srčno-žilna in rakasta obolenja, včasih zgolj svetuje. »Vse je odvisno tudi od tega, kdaj bolnik pride na terapijo. Čim prej, tem bolje,« zaključuje.





»Najti moramo vzrok za nastanek bolezni. Zgolj zdravljenje posledic ni dovolj.«

To so besede markantnega ruskega terapevta. O njegovih uspehih ne govorijo zgolj številna priznanja in diplome, ampak predvsem rezultati, ki jih dosega pri zdravljenju najrazličnejših bolezni. Uspešno zdravi ljudi, ki trpijo zaradi glavobolov in migren, bolečin v hrbtenici in križu, ter pomaga ljudem z revmatičnimi obolenji, alergijami, anksioznostjo in drugimi težavami. Osipov je številnim odpravil dioptrijo, otrokom z Dawnovim sindromom in cerebralno paralizo je pomagal do boljše kakovosti življenja, uspešno je pomagal tudi številnim parom, ki so se soočali s težavami z zanositvijo. Osupljive rezultate dosega s kontaktno masažo hrbtenice in masažo brez kontakta, s katero uravnoveša energijske tokove v telesu pacienta in stabilizira neravnovesja energije ter vzpostavlja boljšo pretočnost po meridianih. Ruski energoterapevt pri svojem načinu zdravljenja vedno išče vzroke za nastanek bolezni. Vrača se k izvoru in h koreninam zdravstvenih težav svojih pacientov. »Odpraviti zgolj posledice ni dovolj,« vedno poudarja Osipov.

Največje priznanje je zdrav in zadovoljen pacient

Maksim Osipov lahko večini odraslih pomaga do popolne ali vsaj delne ozdravitve. Pri otrocih je delež

popolnih ozdravitev še izrazito višji, in sicer kar 95-odstoten. »Vse, kar človek potrebuje za obisk terapij, so zaupanje, vera in sproščenost,« pove Osipov. In v njegovi družbi se res ni težko sprostiti in prepustiti njegovemu zdravljenju. Ne le, da je ruski zdravilec eden od desetih najboljših na svetu, Osipov je med svojimi pacienti znan tudi po dobrem smislu za humor in nalezljivi dobri volji.

