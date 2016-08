Nevarnost v hrani

Nasvet, da med nakupovanjem živil berite deklaracije, ni nov. A čeprav se trudite razbrati, kaj oznake na njih pomenijo, je včasih težko ločiti zrnje od plev. Da bi zadeve bile vsaj malce jasnejše, je tu nekaj razlag.

MSG

Mononatrijev glutamat (MSG) ali E621 je ojačevalec okusa, ki sodi v prehranski industriji med najspornejše. Velikokrat je v industrijsko pripravljenih živilih, kot so instantne juhe ali predelane mesnine. Čeprav po desetletjih uporabe v prehranski industriji ni trdnih dokazov, da škoduje zdravju, obstajajo primeri, ko je hrana, v katerih je bil prisoten, izzvala glavobol in slabost, ter okrepila simptome astme, nekateri strokovnjaki pa trdijo, da povzroča poškodbe na živčnih, tudi možganskih celicah.

E951

Umetna sladila nimajo kalorij, so pa v številnih prehranskih izdelkih. Njihova uporaba je zlasti pogosta pri ljudeh, ki so se primorani držati stroge diete in ki jih pesti sladkorna bolezen. A nekatera sladila, med njimi aspartam oziroma E951, so zaradi potencialno škodljivega vpliva na zdravje predmet številnih raziskav. V nekaterih so ugotovili, da aspartam uničuje spolno slo in povečuje težave s spolnostjo, ovira razvoj zarodka, povzroča splave in prirojene napake, povzroča migrene, multiplo sklerozo, diabetes ter alzheimerjevo bolezen. Kljub temu pa je njegova uporaba močno razširjena.

Transmaščobne kisline

Nastajajo z delno hidrogenizacijo rastlinskih olj. Če so na deklaraciji izdelka navedene na prvih treh mestih, pomeni, da je v njem veliko teh maščob, ki v telesu večajo količino slabega holesterola in s tem pripomorejo k nastanku bolezni srca.

Nitriti in nitrati

Nitriti in nitrati so konzervansi, ki se najpogosteje uporabljajo v proizvodnji suhomesnih izdelkov, sirov in slanih rib. V organizmu lahko ovirajo prenos kisika v krvi ter ogrožajo zdravje srca, zato je priporočljivo izogibanje živilom, ki jih vsebujejo. Zlasti so škodljivi za otroke.

E102 (tartrazin) in E123 (amarant)

Uporaba omenjenih umetnih barvil je v nekaterih državah prepovedana zaradi suma, da povzročajo resne zdravstvene težave. Pri izbiri živil gre zato vedno dati prednost naravnim barvilom. Ta se denimo skrivajo pod oznakami E160c, ki bi mu po domače rekli izvleček paprike in pod imenom E100, kar je oznaka za kurkumo.