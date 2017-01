Nevarni napitki

Če pa niste ravno privrženec strogih diet in želite cilj doseči zgolj z nekaj blagimi spremembami, si preberite spodnje vrstice.

Veliko krivcev za debelost se skriva v navidez nedolžnih razvadah, predvsem v pijačah, ki jim ne bi nikoli pripisali škodljivega učinka, no, vsaj tako hudega ne. A vendarle drži, da so lahko nekatere pijače odgovorne za povzročitev debelosti skoraj toliko kakor živila, zato se jim velja izogibati. Zavoljo zdravja in primerne teže, svetujejo strokovnjaki pri reviji Women's Health. Pa poglejmo.



Prva je – kava! Če ne pijete klasične, črne, z morda le kapljico mleka in zrnom sladkorja, lahko za odvečne kilograme mirno obsodite tudi jutranjo razvado. Vse bolj so namreč priljubljeni kavni napitki z najrazličnejšimi, predvsem sladkimi in mastnimi dodatki, zato ne preseneča, da je jutranja kavica postala že kar obrok. In če si privoščimo več kakor eno na dan, so pogubne posledice neizogibne.



Posneto mleko – le kaj bi bilo lahko narobe z njim? Raziskave kažejo, da si lahko z mlečnimi izdelki z manj maščobe nakopljemo še več težav, saj običajno vsebujejo več sladkorja. Pred nakupom se poglobimo v sestavine in preverimo, ali je izdelek resnično ustrezen za nas. Če hujšamo in kurimo kalorije s telesno vadbo, so polnomastni izdelki še vedno primernejši.



Ledeni čaj je sicer mnogim že dobro znan krivec za debelost, vsebuje namreč toliko dodanega sladkorja, da ga lahko skorajda enačimo z gaziranimi pijačami. Ko si resnično zaželite osvežitve z ledenim čajem, si ga raje pripravite sami in ga sladkajte z žličko medu. Naravni sok? Vsekakor je zdrav in priporočljiv, če je resnično naraven. Toda tisti, ki jih ponujajo trgovci, so običajno toliko sladkani, da nam resnično mnogo bolj škodujejo kakor koristijo. Sok si pripravimo sami doma, še bolje pa je, da sadež preprosto pojemo. Podobno velja za smutije, ki so običajno tako bogati, da bi zadostovali za celoten obrok, a so običajno le dodatek, zaradi česar kar hitro poskrbijo za odvečne kilograme.



In še, če hujšate, se izogibajte energijskim napitkom. Če se zdravo prehranjujete in redno gibate, je vaše telo že preskrbljeno z energijo, zato ne potrebujete nobenih dodatkov, ki so običajno polni umetnih sladil in ojačevalcev okusa, s katerimi lahko pošteno povečate dnevni vnos kalorij.