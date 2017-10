(Ne)varni antidepresivi

Za tiste, ki jemljejo zdravila za zdravljenje depresije oziroma antidepresive, s kanadske univerze McMaster v kraju Hamilton ne prihaja spodbudna novica. Tamkajšnji raziskovalci so ugotovili, da jemanje teh zdravil za do 33 odstotkov povečuje nevarnost prezgodnje smrti. Antidepresivi namreč blokirajo absorpcijo serotonina glavnim človeškim organom (srce, ledvica, pljuča in jetra) in ga preusmerjajo v možgane. To pa naj bi povzročilo nepravilno delovanje organov.

Serotonin imenujemo tudi hormon sreče, če ga imamo dovolj, smo zadovoljni in dobro razpoloženi.

»Zelo smo zaskrbljeni zaradi rezultatov,« je dejal avtor raziskave in zdravnik Paul Andrews, soavtorica študije Marta Maslej pa poudarja, da so omajali prepričanje, da antidepresivi rešujejo življenje. »Mislim, da bi ljudje jemali manj teh zdravil, če bi vedeli, kako malo je znanega o njihovem delovanju zunaj možganov. In to, kar vemo, je, da povečujejo nevarnost za smrt,« je še poudarila. Je pa zanimivo, da antidepresivi niso nevarni za tiste, ki že imajo srčnožilne bolezni ali sladkorno bolezen, saj naj bi redčili kri.

Kritiki študije pa odgovarjajo, da ima veliko pomanjkljivosti in da so depresivni ljudje že tako ali tako pred jemanjem tablet v večji nevarnosti.