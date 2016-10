Neupravičeno zapostavljeno laneno olje

Lan velja za eno najstarejših gojenih kultur na Zemlji. Od nekdaj se je uporabljal za izdelavo tkanin, njegova drobna semena pa so že v daljni zgodovini pomagala pri lajšanju številnih težav z zdravjem. Danes je neupravičeno zapostavljen. Tudi njegovo olje, ki bi zaradi bogate sestave v prehrani sodobnega človeka zaslužilo vidnejše mesto.

Skromna po velikosti, a z bogato vsebino

Lanena semena so naravni izvor dietnih vlaknin, aminokislin in številnih drugih hranljivih snovi. Vsebujejo vitamine B, C, E, fitosterole ter minerale kalcij, selen, baker, železo, cink, natrij, magnezij, fosfor in kalij.

Od esencialnih maščobnih kislin gre omeniti omega 6 in omega 9, več kot polovico teh pa zavzemajo maščobne kisline omega 3. Teh je v lanenem olju dvakrat več kot v ribjem. Semena so prav tako bogata z močnimi antioksidanti lignani, ki učinkovito zavirajo delovanje prostih radikalov.

V lanenem olju so prisotne vse snovi, ki jih vsebujejo semena, z izjemo vlaknin. Za kuhanje ni priporočljivo, saj v njem prisotne maščobne kisline ob segrevanju razpadejo na škodljive molekule.

Zdravilni učinki

Redna uporaba lanenega olja ima širok spekter delovanja. Nekateri najpomembnejši učinki so:

Zaviralno deluje na rast malignih celic, zlasti raka dojke, jajčnikov in prostate.

Varovalno vpliva na možgane in jih varuje pred možgansko kapjo.

Ščiti pred aterosklerozo.

Ohranja zdravje srca in ga varuje pred srčno kapjo in aritmijo.

Varuje pred vnetji sečil.

Zavira nastanek žolčnih kamnov.

Izboljšuje prebavo.

Ščiti pred artritisom in bolečinam v sklepih.

Spodbuja presnovo maščob.

Blaži simptome menopavze.

Krepi odpornost in varuje pred prostimi radikali.

Izjemno je učinkovito tudi pri zunanji uporabi, torej pri nanosu na kožo. Uporabno je za zdravljenje kožnih poškodb (ne nanašajte pa ga na odprte rane), pri opeklinah, luskavici, in kožnih osipih.

Neguje in vlaži suho polt.

Izberite pravo in ga previdno hranite

Najboljše je olje organske vzgoje. Tisto visoke kakovosti je brez vonja in po okusu rahlo spominja na orehe. Da bi koristilo zdravju, se vsak dan priporoča zaužitje od ene do treh velikih žlic olja, z njim lahko oplemenitite hladne jedi in solate. Količine ne gre prekoračiti.

Če jemljete zdravila proti strjevanju krvi, ste noseči ali dojite, se pred uživanjem posvetujte z zdravnikom.

Pri hranjenju pazite na oksidacijo in občutljivost na temperaturo. Hranite ga v hladnem, temnem mestu in upoštevajte rok uporabnosti. Pokvarjeno laneno olje ima oster vonj in postane grenko, takega ne smete uživati.