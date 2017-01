Nepremagljivi tandem

So nepogrešljivi za zdravo delovanje črevesne flore, vendar so popolni le v tandemu – s prebiotiki.

Prebiotiki so snovi, ki so za človeka neposredno neprebavljive, a pozitivno vplivajo na črevesno floro. Imajo veliko sposobnost absorpcije mineralnih snovi in vitaminov, pospešujejo rast, razmnoževanje in aktivnost koristnih bakterijskih vrst, tistih, ki so že v črevesju, in tistih, ki jih v telo vnesemo v obliki probiotika, izboljšujejo prebavo hrane v črevesju ter spodbujajo izločanje blata, biološki izkoristek vitaminov in imunsko delovanje črevesja. Prebiotiki povrhu zmanjšujejo možnost za razvoj raka na debelem črevesu ter uravnavajo raven sladkorja v krvi, holesterola in trigliceridov. Prebiotiki v nasprotju s probiotiki niso živi organizmi, ampak jih najdemo predvsem v živilih, bogatih z vlakninami, in sicer v sadju, zelenjavi, stročnicah in polnovrednih žitih, dandanes pa jih pogosto dodajajo živilom, najpogosteje kot inulin in oligofruktozo. Prebiotiki so torej hranila, ki jih probiotiki potrebujejo za preživetje in hitro razmnoževanje v notranjosti našega črevesja. Probiotiki delujejo neposredno, prebiotiki pa – ker prvi pač jedo druge.



Nad številne tegobe



Kot rečeno, je zdrava črevesna flora nujna za ustrezno delovanje človeškega organizma, porušeno ravnovesje pa lahko povzroči številna obolenja, povečalo naj bi tudi tveganje za astmo, avtoimune bolezni, krče, akne, čezmerno telesno težo in celo rakava obolenja. Z ustrezno prehrano se lahko ubranimo tudi pred grožnjami, kot so sindrom razdražljivega črevesja, kronična vnetna črevesna bolezen, srčno-žilna obolenja, hormonsko neravnovesje, debelost, osteoporoza, prebavne motnje, driska, ki jo povzročajo virusi, bakterije ali pa antibiotiki, kožni ekcemi, težave urinarnega trakta, vaginalna vnetja, bolezni ustne votline, alergije in prehladi, pri tem pa so nam v velikansko pomoč prav prebiotiki in probiotiki. Prve, kot vemo, vnašamo v telo s sadjem, zelenjavo, stročnicami in polnovrednimi žiti: odličen vir so korenina cikorije, topinambur ali jeruzalemska artičoka, por, čebula, česen, regrat, jabolko, ješprenj, oves, šparglji, banana, pšenična moka, oreški, laneno seme, alge in otrobi. Vsekakor je bolje, da zelenjavo, če je le mogoče, uživamo surovo, saj s kuhanjem uničimo številne zdravilne sestavine. Če nam surovo resnično ne tekne, živilo samo nekoliko obdelamo na pari in tako ohranimo zadostno vsebnost prebiotikov. Za dobro počutje in zdravo delovanje črevesja bi moral zaužiti najmanj pet gramov raznovrstnih prebiotičnih živil na dan.



Kislo in mlečno



Probiotike največkrat najdemo v živilih kislega okusa in mlečnih izdelkih. Denimo, probiotični jogurt je odličen za zdravo delovanje črevesja – probiotike vsebuje sicer tudi navadni jogurt, a v majhnem številu, ki ne doseže črevesja. Telo nam bo hvaležno tudi za sir, kislo smetano in kefir, ki je izjemno bogat z mlečnokislinskimi bakterijami in bakterijami bifidus pa tudi z antioksidanti. Kislo zelje, ki ga je od jeseni v izobilju, je bogato ne le s probiotiki, temveč tudi z vitamini A, B, E in C, pomaga pa tudi lajšati simptome alergij. Odličen probiotik so tudi kisle kumarice, verjetno pa je najbolj razveseljiva novica, da je izjemno priporočljiva tudi – čokolada! Temna, kakopak, z visokim odstotkom kakava, pred nakupom pa je treba natančno prebrati etiketo s sestavinami in preveriti vsebnost probiotikov.



Ne pozabite, probiotike in prebiotike je treba uživati redno, njihov vnos pa je nujen predvsem v obdobju bolezni, ki zahteva zdravljenje z antibiotiki, med izrazitimi čustvenimi napori in med športnimi dejavnostmi, več pa bi si jih morali privoščiti starostniki. V današnji poplavi prehranskih dodatkov je seveda mogoče najti tudi dopolnila s prebiotiki in probiotiki, vendar so ta priporočljiva le izjemoma, zato se pred nakupom posvetujte z zdravnikom.