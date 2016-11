Neplodnost je mogoče zdraviti

Pomembna koraka sta priznanje, da imamo težavo, in začetek iskanja pomoči. A s tem ne gre odlašati, saj je eden najpomembnejših vzrokov neplodnosti povezan s starostjo. Na srečo je mogoče v nasprotju s preteklostjo danes neplodnost uspešno zdraviti, Slovenija pa se po dostopnosti do postopkov OBMP uvršča v sam evropski vrh, prav tako po uspešnosti postopkov: kar štirje odstotki vseh slovenskih otrok se rodijo po postopkih OBMP!

Zavod Vitalica je v tem tednu začel nacionalno kampanjo ozaveščanja o neplodnosti; ta je sicer nadaljevanje pred leti uspešne kampanje Bom kdaj mama? Bom kdaj oče?, z njo pa želijo pozvati pare k spoprijemanju z neplodnostjo. Pretekle kampanje so deloma odpravile s tem področjem povezane tabuje in stigmo, a kljub temu mora ključni korak par napraviti sam: spopasti se mora z neizpodbitnim dejstvom, da ima težave z zanositvijo, in poiskati pomoč. Veliko parov si predolgo zatiska oči in odlaša z zdravljenjem, žal pa s tem tudi z večjo možnostjo za starševstvo. Na srečo se več kot polovica parov, ki imajo tovrstne težave, odloči poiskati zdravniško pomoč v upanju, da jim bo ta pomagala na poti do starševstva.



Kampanja ozaveščanja se je začela z okroglo mizo na temo neplodnosti. Po besedah predstojnice oddelka za reprodukcijo ginekološke klinike ljubljanskega kliničnega centra prof. dr. Ede Vrtačnik Bokal, dr. med., o neplodnosti govorimo, ko ženska ne zanosi po enem letu rednih spolnih odnosov, to je vsaj trikrat na teden. V Sloveniji je vsak šesti par neploden! Morda je številka visoka, saj se neplodnosti v družbi običajno ne zazna, je dejala Vrtačnik Bokalova. Eden najpomembnejših vzrokov je povezan s starostjo. Ženske po 30. letu zanosijo v 80 odstotkih, po 40. letu pa le še v 30 odstotkih, je povedala Vrtačnik Bokalova in še, da je vpliv starosti pomemben tudi pri moških, vendar je manj očiten. Kaj vse vpliva na neplodnost, je udeležencem okrogle mize med drugim pojasnila vodja Zdravstvenega centra Dravlje mag. Uršula Reš Muravec, dr. med, spec. gin in porod.: neprimeren način življenja in premalo skrbi za zdravje pa tudi neznani razlogi in nizka ozaveščenost so glavni vzroki velikega porasta števila neplodnih parov.



K sreči pa je mogoče v nasprotju s preteklostjo danes neplodnost uspešno zdraviti. Za to pozna sodobna medicina uspešne načine: najprej zdravniki ugotovijo vzrok, ki ga poskušajo odpraviti s svetovanjem, zdravili ali kirurškim posegom, kadar to ni mogoče, pa je priporočljiva oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP), je pojasnila Vrtačnik Bokalova. Najbolj razširjena sta znotrajtelesna in zunajtelesna oploditev.



Neplodnost je resna težava sodobne družbe in soočenje pomeni začetek zdravljenja. Po mnenju predstojnika oddelka za reproduktivno medicino mariborskega kliničnega centra izr. prof. dr. Milana Reljiča, dr. med., sta najpomembnejša individualna obravnava in zaupanje med zdravnikom in bolnikom, ki se sam odloči za zanositev in izbere njeno pot. Neplodnost težje doživljajo ženske, saj mislijo, da je materinstvo njihovo življenjsko poslanstvo, je dejal in pristavil, da na leto opravijo 1400 novih pregledov neplodnosti.



V postojnski bolnišnici, kjer je tudi center OBMP, po besedah njenega direktorja Aleksandra Merla, dr. med., spec. gin. in por., opažajo, da se neplodni pari za diagnostične preiskave odločijo tudi za tujino, predvsem za Češko. Sam ni preveč naklonjen starejšim parom, ki želijo otroka; v bolnišnici se namreč dostikrat srečujejo s tistimi po 40. letu, pri katerih je OBMP oziroma zanositev neuspešna, pravi.



Slovenija se sicer po dostopnosti do postopkov OBMP uvršča v sam evropski vrh, tudi po uspešnosti postopkov smo med najboljšimi: kar štirje odstotki vseh slovenskih otrok se rodijo po postopkih OBMP! V Sloveniji osnovno zdravstveno zavarovanje krije vse stroške zdravljenja, vključno z zunajtelesno oploditvijo.