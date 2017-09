Nega suhe kože

Suha koža na obrazu je pogosta težava, s katero se srečujejo ljudje vseh starosti. Suhost je lahko posledica staranja, genetike pa tudi sezonskih sprememb, s katerimi se soočamo prav zdaj – nizke temperature, nizka zračna vlaga (optimalna je 30-odstotna), veter, ogrevanje. Obstaja nekaj znakov, po katerih prepoznamo suho kožo: občutek zategovanja, povečana občutljivost, pomanjkanje elastičnosti ter nepravilnosti, kot so hrapavost, površinske luske. Suha koža je zelo nežna, zato nega zahteva več pozornosti, a z nekaj nasveti boste rešili težavo.

Čiščenje

Že ptički na veji čivkajo, kako zelo pomembno je vsakodnevno čiščenje kože na obrazu, zlasti zvečer, preden se odpravite v posteljo. Očistite jo z nežnim, a učinkovitim čistilnim mlekom, to jo bo obenem še navlažilo. Nato nanesite nočno kremo, ki je obenem mastna in vlažilna.

Mlačna voda

Parne kopeli so super, toda vroča voda in suha koža na gresta skupaj; voda naj bo hladna ali mlačna, tako bo vaša koža bolje zadržala naravna olja. Vroča do delovala prav nasprotno: pospešila bo izsušitev. Izogibajte se izdelkom na osnovi mila, saj ti izsušujejo.

Hranljive maske

Vsake toliko naj bi si privoščili piling, ki odstrani odmrle celice, a suha koža ga potrebuje le občasno, varujte se grobih pripravkov, ki jo lahko poškodujejo in bo še bolj občutljiva za mraz in nagnjena k razpokanju. Raje si privoščite hranilno masko, najraje tako, ki se na obrazu ne strdi. Pripravite si jo lahko iz sestavin, ki jih imate v kuhinji: pretlačite banano ali avokado in zmes nanesite na obraz; pustite 15 minut in sperite z mlačno vodo. Tudi med bo koristil: na obraz lahko nanesete samega, žlički medu lahko dodate nekaj kapljic oljčnega olja.

Vlažilna krema

Redno uporabljajte kremo. Če je vaša koža po umivanju suha in jo zateguje, jo je treba dodatno navlažiti. Na obraz, ki ste ga le delno osušili z nežnim tapkanjem, nanesite vlažilno kremo; ni treba kupovati dragih izdelkov, dermatologi pravijo, da bo svoje opravila tudi navadna vlažilna krema. Nanesite jo večkrat na dan, saj suha koža teže vpija in zadržuje vlago. Če so vam všeč bogatejši vlažilci, potem izberite takega, ki denimo vsebuje karitejevo maslo, lahko pa uporabljate samo tega.

Omega 3

Nove raziskave so pokazale, da maščobne kisline omega 3 lahko koristijo pri suhi koži. Ljudje, ki uživajo dodatek teh kislin, so po nekaj tednih uporabe opazili precejšen napredek v boju s suho kožo.