Nega las: zjutraj ali zvečer?

Si lase raje umivate zjutraj ali zvečer? Ni vseeno, poudarjajo strokovnjaki, učinek namreč ni popolnoma enak – ste tudi sami že kdaj opazili razliko?



Če se strinjamo, da je bolje lase posušiti naravno kot uporabiti topli sušilnik, se nam poraja vprašanje, ali je bolje leči k počitku s še vlažnimi lasmi ali jih umiti zjutraj in s sušilnikom pospešiti sušenje. Po nekaterih ugotovitvah naj bi bilo večerno umivanje krivo za videz mastnih las, kar pogosto drži, pojasnjujejo strokovnjaki. Ležanje na blazini namreč pričeski odvzame razkošje in volumen, zato se učinek umivanja in svežine izniči mnogo hitreje – če ste torej večerni tip, je zavoljo vzdržljivosti pričeske mnogo bolje uporabiti sušilnik. S tem se tudi zmanjša možnost lomljenja konic: te se najraje poškodujejo, ko so mokre, premetavanje po blazini je lahko do njih torej zelo neprijazno. Kdor ima občutljive lase, a se raje izogiba umetnemu sušenju, naj se raje odloči za jutranje umivanje, če pa kljub temu vztrajate pri večernem ritualu, se držite naslednjih napotkov: uporabljajte nežen šampon in ga dobro sperite, balzamu pa se raje izognite ali pa izberite blago sredstvo. Lase dobro osušite že z brisačo, tako da to tesno ovijete okoli glave in počakate, da vpije kar največ vlage. Pramene dobro razčešite in razvozlajte, po potrebi uporabite glavnik!



Po sušenju uporabite izdelek za povečanje volumna, ki bo preprečil jutranji sploščeni videz, da bi preprečili škodo med spanjem, pa si blazino oblecite v satenasto prevleko.