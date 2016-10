Ne zavrzite bananinega olupka

Ko bi ob besedi bradavice pomislili le na tiste, s katerimi se rodimo, tiste, ki so vir hrane dojenčku, in tiste, ki burijo erotično domišljijo, bi bilo življenje lažje. Na žalost poznamo tudi neprijetne, takšne, ki so posledica virusne okužbe kože. Resda so nenevarne, a se rade širijo po telesu, prenašajo pa se tudi z dotikom okuženih ljudi, predmetov in prostorov. Če ste že kdaj izkusili zamrzovanje s tekočim dušikom, dobro veste, da bolečina spravi v jok tudi odraslega moškega. Na srečo so že naši predniki verjeli, da se zoprnih izrastkov lahko znebimo tudi na bolj ljudske načine. Zdravniki jih sicer ne priporočajo, ker njihovi učinki klinično niso potrjeni, vendar vam mazanje s kisom ali medom ne bo škodovalo. Izgubiti ne morete ničesar, zato je babičine recepte vredno vsaj preizkusiti.



1 Jabolčni kis



Priljubljena deklica za vse priskoči na pomoč tudi v domačem zdravilstvu. Naravna kislina napade meso bradavice in povzroči njeno odmiranje, na koncu pa se neprijetnica odlušči sama od sebe. Košček vate namočite v kisu in nato nežno iztisnite odvečno tekočino. Položite jo na predel bradavice in povijte z gazo ali čisto ruto. Pustite čez noč, lahko pa tudi čez dan, če je bradavica kje, kjer vas ne moti pri vsakdanjih opravilih. Postopek bo treba ponavljati vsaj teden do dva. Opazili boste lahko, da izrastek postaja vedno temnejši, če pustite, da odpade sam od sebe, pa se izognete ponovitvi težave.



2 Regrat, figa in aloe vera



Mleček ali sok rastlin lahko pričara čudeže. Pri teh rastlinah velja enako pravilo. Utrgajte del lista aloe vere, regratov cvet s stebla ali figo in s sokom, ki priteče iz utrganega dela, natrite bradavico. Pokrijte z obližem, da lahko naravni eliksir nemoteno deluje. Postopek ponavljajte do dvakrat na dan, dokler bradavica ne izgine.



3 Med



Ta recept slavi novozelandski med manuka, ki slovi po visoki koncentraciji antibakterijskih in antivirusnih lastnostih. Če ga težko dobite, poskusite z domačim medom. Prepričajte se, da je pravi, raje ga kupite pri zaupanja vrednem čebelarju kot s polic supermarketa. Z bogato plastjo medu prekrijte bradavico in povijte z gazo ali čisto ruto. Pustite, da deluje 24 ur, nato pa postopek ponovite vsak dan, dokler je treba.



4 Banana, papaja in ananas



Encimi teh tropskih sadežev bradavico dobesedno požrejo. Za zdravljenje z banano položite del olupka z notranjo stranjo na bradavico in povito z gazo pustite čez noč. Če ste izbrali papajo, v olupek nezrelega sadeža zarežite plitve zareze in zberite v posodico sok, ki priteče iz njih. Ko se zgosti, ga zmešajte z vodo in namažite zjutraj in zvečer. Ananas pa zahteva dovolj soka, da vanj namočite predel z bradavico. Od dva- do trikrat na dan naj se ta kopa v čistem naravnem soku ananasa od tri do pet minut, nato pa ga s tapkanjem s čisto brisačo popolnoma osušite.



5 Krompir



Izročilo, da krompir zdravi bradavice, je staro kot svet ali vsaj iz časov, ko so verjeli v bradavičaste čarovnice. Najbolj neverjetno je zagotovilo, da bo na njem po dveh tednih zrasla odpadla bradavica, če ga po uporabi zakopljete. A šalo na stran, to je zagotovo eden izmed najmanj smrdljivih in najcenejših receptov. Odrežite rezino svežega krompirja in bradavico z njim natrite trikrat na dan. Del olupka lahko z notranjo stranjo navzdol tudi povijete na predel bradavice in tam pustite delovati dlje, zamenjajte pa ga vsaj enkrat na dan.



6 Bazilika in česen



Obe začimbi imata sveži ogromno antivirusnih lastnosti. Izberite eno in se čudite zdravilnim učinkom. Za uporabo ju je treba zmečkati. Sveže liste bazilike operite, česen pa olupite. Nato ju s čistim priborom dobro zmečkajte in pasto nanesite na bradavico ter povijte z gazo ali obližem. Ponovite opisano vsak dan, dokler predel ni popolnoma zdrav.



7 Vitamin C



Bogata mera vitamina C bo pregnala bradavice. V možnarju strite v prah tableto vitamina C, ki jo lahko kupite kot prehransko dopolnilo. Dodajte ji nekaj kapljic limonovega soka ter zmešajte v pasto. Na bradavico jo nanesite vsak dan in vsakič pokrijte s svežim obližem.



8 Breza



To vitko drevo vsebuje salicilate, ki so sestavina številnih farmacevtskih pripravkov proti bradavicam in jih dobite brez recepta. Na naslednjem sprehodu odluščite košček brezovega lubja, ga navlažite z vodo in ga z notranjo stranjo proti koži z gazo pritrdite na bradavico. Ponovite s svežim kosom vsak dan, dokler okužba ne izgine.



9 Olje čajevca



Zagotovo se na seznamu domačih zdravil vedno znajde tudi olje čajevca. Če ga še nimate v domači lekarni, si ga nemudoma priskrbite. Bodite pozorni, da je resnično pravo, stoodstotno eterično olje rastline Melaleuca alternifolia. Uporabljajte ga lahko za vse mogoče tegobe, le uživajte ga ne, saj je v tem primeru lahko strupeno. Da se znebite bradavic, ga nakapajte na palčko za ušesa ali vato ter nežno namažite bradavico. Prekrijte jo z obližem in pustite čez noč ali čez dan ter ponavljajte, dokler je treba.