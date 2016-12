Ne upokojite možganov

Staranje je naravni proces, nihče mu ne nore ubežati, a so med nami vendarle tudi razlike, tiste, ki jih najprej opazimo, so v videzu, eni imajo več gub, drugi so še v zrelih letih videti mladostni. A bolj kot to šteje kognitivni, umski upad: tudi ta se dogaja s staranjem in je eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj nevrodegenerativnih bolezni, alzheimerjeve bolezni, demence. Slovenci smo star narod, 18 odstotkov je starejših od 65 let, še malo in bomo superstar narod, pravi dr. Vojko Kavčič, raziskovalec na Institute of Gerontology pri Wayne State University v Detroitu (ZDA), kjer je poleg zgodnje diagnostike alzheimerjeve bolezni začel tudi intenzivno raziskovati zaznavno in spoznavno staranje pri zdravih starostnikih. To pa ni dobra napoved za prihodnost, vsaj kar se demence tiče.



Staranje je torej en ključni element za potencialno obolevnost za demenco – starejši ko smo, večja je verjetnost, da bomo zboleli: pri 80 letih je dementnih tretjina, pri 90 letih pa vsak drugi! »Drugi je dejstvo, da ni zdravila,« pravi dr. Kavčič.

