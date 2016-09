Ne ubije, ti pa ukrade življenje

Inkontinenco lahko imajo tudi dekleta v cvetu mladosti. O pojavnosti in vzrokih zanjo smo se pogovarjali z mag. Darijo Šćepanović, višjo fizioterapevtko Ginekološke klinike UKC Ljubljana, ki zna tematiko, ki je še vedno tabu, razlagati razumljivo tudi laikom.

Strokovnjaki ste junija letos opozorili javnost na nevarnosti trampolina. Ta je v zadnjih letih postal moden, videvali smo ga skoraj na vsakem vrtu hiše z otroki.



Tisti na vrtu še ni tako sporen. Zbodla nas je novica o novi super vadbi v fitnes centrih, ki da je sistematična in intenzivna, dvakrat do trikrat na teden, ko se po trampolinih skače po celo uro ter je menda primerna celo za ženske po porodu in tiste, ki imajo težave z urinsko inkontinenco. Še več, da se ta celo pozdravi. Vsak dan delam s pacientkami, ki jim uhaja urin. Kadar jim le omenim trampolin, se kar zgrozijo: »Kje pa, niti slučajno! Saj bi bila takoj polulana!«



Skakanje bi sprožilo uhajanje urina?



Seveda. Vsaka tretja ženska, ki je že rodila, gotovo ne more skakati po trampolinu, saj bi ji uhajalo.



Še sploh, če je večkrat rodila?



Zadosti je enkrat. Že prva nosečnost in vaginalni porod naredita velike spremembe na medeničnem dnu. Preostali samo še malo dodajo. Ženska anatomija je drugačna od moške. Me imamo tretjo odprtino – nožnico –, kjer že zaradi gravitacije obstaja možnost, da kaj uide.



Kot bi imele v sebi neke vrste lijak?



Res je.



Po raziskavah lahko trampolin škoduje že deklicam?



(Pokima.) Zakaj bi že v otroštvu obremenjevali dekličino medenično dno? Saj bo v odraslosti imela bodisi poklic, ko bo morala kaj težko dvigovati, bodisi kakšno bolezen, denimo kronični kašelj ali astmo.



Zanimivo, je to povezano?



(Pokima.) Med pacientkami imam petnajstletnico, ki ima že deset let astmo. Potem bo še noseča in bo rodila. Zakaj bi se ti dejavniki začeli seštevati že tako zgodaj? Namesto trampolina si lahko dekle izbere tek ali hojo. Vsak šport nekako povečuje pritisk v trebušni votlini, vendar so študije pokazale, da je prav trampolin tisti, ki najbolj povečuje pritisk na medenično dno.



Kdaj so bile narejene te študije pri športnicah, ki skačejo na trampolinu?



Nekatere so kar stare, ključna pa je lanska. Skupina uroginekologov je celo predlagala, da bi trampolin postavili v urodinamske laboratorije na kliniki, kjer testiramo, ali ženski uhaja urin.



Ali lahko težave sprožijo tudi pogosti in intenzivni spolni odnosi, ki so na meji grobosti?



To pa težko komentiram, saj mi študije v zvezi s tem niso znane. Vemo, da lahko trening mišic medeničnega dna izboljša spolne odnose. Res pa je, da mnogo ženskam med spolnimi odnosi uhaja urin in zato lahko nastanejo težave.



Kateri so prvi znaki inkontinence?



Kadar denimo zakašljamo in nam uide kapljica, ali pa se to zgodi, ko kihnemo, se močno smejimo, med tekom ali dvigovanjem težkih stvari. Kadar nas nenadoma prime, da bi šli na stranišče, tečemo in nam do tja ne uspe priti pravočasno, pa govorimo o t. i. urgentni urinski inkontinenci. Eden od pogostih simptomov je, da ženska velikokrat odhaja na stranišče. Pogosteje se ji tudi krči mehur – sicer je normalno, da se ta izprazni na tri do štiri ure –, ki ga občuti, kot da je poln, a med odvajanjem vode spusti le nekaj kapljic, saj je v resnici prazen.



Kdaj je treba na zdravljenje?



Takoj. Zdravljenje je odvisno od tega, zakaj uhaja urin. Bodisi so razlog šibke mišice medeničnega dna – to lahko natreniramo z nekaterimi vajami – bodisi slabo vezivno tkivo okoli nožnice ali pa gre za okvaro notranje zapiralke sečnice. Oba primera je treba reševati z bolj invazivnimi operativnimi postopki, kar je v domeni uroginekologov.



Ženske imamo zaradi krajše sečnice pogosto vnetje mehurja. Koliko je to povezano z inkontinenco – če sploh?



Pogosta vnetja mehurja so dejavnik tveganja. V študijah je nakazano, da imajo ženske, ki so jih v otroštvu in mladosti imele pogosto, večje tveganje za urgentno urinsko inkontinenco.



Ali je lahko to, da ti uide kakšna kapljica, prehoden pojav?



Lahko, denimo po porodu. Stanje se stabilizira, ko se ženska spet sestavi, tudi kar zadeva hormonsko ravnovesje. Pri starejših osebah je lahko inkontinenca prehodna zaradi zdravil, infekcij, delirija, demence ipd.



Drži, da je bilo včasih manj inkontinence ali je bila ta le še večji tabu?



Včasih jo je bilo kvečjemu še več, ker je bila obporodna in poporodna skrb slabša. Ženske so rojevale večinoma doma. Tabu je bil takrat zagotovo večji, pa še danes je precejšen. Se denimo srečata gospe na tržnici po treh mesecih in prva vpraša: »O, Marjetka, kako si?« Pa ji ta odvrne: »Veš kaj, saj sem kar v redu. Malo me križ boli, ampak nič ne bom jamrala!« Ne boste je slišali reči: »Dobro sem, samo danes mi je že dvakrat ušlo.«



Motnje uriniranja verjetno močno vplivajo na psihološko stanje mladih in starejših žensk. So kakšne razlike?



Mlade prej poiščejo pomoč, starejše pa težave pogosto skrivajo in dojemajo kot normalen del staranja. Po drugi strani je njihova kakovost življenja zelo slaba; če si predstavljate, da greste ponoči lulat ne enkrat, kar je normalno, ampak šestkrat; podnevi pa namesto šestkrat – petnajstkrat. Potem ne greste več na izlet z avtobusom, v kino ali gledališče, tudi v mesto ne – z izjemo območja, kjer veste, da so stranišča, čemur se reče mapiranje stranišč. Torej, ko se giblješ le še v radiusu, kjer so ta na voljo. Takšne zgodbe poslušam vsak dan. Pri mladih dekletih sem imela primer, ko se je ena razjokala, da je bila med tekom na morju nenadoma vsa polulana, Študije poročajo o posledičnih depresijah in socialni izolaciji.



Torej, pametno je poiskati pomoč.



Tako je. Kot se glasi eno od dejstev: inkontinenca te ne ubije, ti pa ukrade življenje.