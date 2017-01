Ne samo napitek, ki hladi ali greje

Sogovornika, ki se s farmakognozijo, torej vedo o zdravilnih rastlinah in zdravilih rastlinskega izvora, pedagoško in raziskovalno ukvarjata že vrsto let, o čajih vesta veliko. Strinjata se, da je pri njihovem poimenovanju veliko zmede, ker laiki navadno ne poznajo dobro pravilnih izrazov. Farmacevtsko se izraz čaj uporablja le za posušene nefermentirane (encimsko neoksidirane) ali fermentirane (encimsko oksidirane) liste čajevca (Camellia sinensis) ali za iz njih pripravljen napitek. Pogovorno temu rečemo pravi čaj. Poleg tega se v vsakdanjem življenju srečujemo še s poimenovanji zdravilni, sadni in osvežilni, zeliščni, ledeni čaj in verjetno še s katerim.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«