Ne podcenjujmo oslovskega kašlja

Kot vsako leto se je v Sloveniji pojavil oslovski kašelj, zelo nalezljiva in nevarna bolezen, katere posledice marsikdo podcenjuje. Ker nas je večina cepljenih, smo zmotno prepričani, da smo imuni in nas ne more doleteti. A prav zaradi tega prepričanja se povečuje ogroženost, saj število obolelih od leta 2002 narašča, najbolj nevarna, celo smrtno, pa je bolezen za dojenčke, ki še niso bili cepljeni, ter za nosečnice in odrasle s srčno-žilnimi boleznimi. Imunost že v nekaj letih po cepljenju lahko izgine.



Koliko jih bo še zbolelo?

Tako se v teh dneh na ljubljanski osnovni šoli Trnovo dogaja prava drama, ki je zagotovo ne bi bilo, če bi se starši in zaposleni na šoli bolj zavedali nevarnosti okužbe s to boleznijo. Kot smo poročali, je že pred novoletnimi počitnicami za oslovskim kašljem zbolela devetošolka, a je zaradi kratkega stika pri elektronski komunikaciji med starši in šolo nastala velika zamuda pri obveščanju drugih staršev. Uradno je NIJZ potrdil le en primer, po naših zelo zanesljivih podatkih pa so zboleli še štirje učenci iz tega razreda! Ti do zdaj še niso bili uradno potrjeni, v tem trenutku pa nihče ne more zagotoviti, da se smrtonosna bolezen ne bo širila še naprej.



