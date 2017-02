Ne kritizirajte človeka, ampak njegovo vedenje

Nekateri ljudje, pojasnjuje univ. dipl. socialna delavka in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije Maja Koren Kocjančič iz Centra za krepitev samozavesti T.A. v Ljubljani, se kritiziranja bojijo zaradi slabih izkušenj. »Tisti, ki so jih kritizirali, niso razlikovali med njihovim vedenjem in njimi samimi. Zabrusili so recimo: Si len, nesposoben in težaven. Kritizirani izrečeno povezujejo z odrekanjem ljubezni in naklonjenosti, saj nimajo veščin za sprejemanje kritike.« Kogar so v otroštvu pogosto kritizirali in se ni naučil razlikovati med osebnostjo in vedenjem ter željami, je zelo dovzeten za kritiko, saj verjame, da je dober le, če ne naredi napake in mu drugi izpolnijo želje. »Vsako napako razume kot katastrofo – če nekaj naredim narobe, to pomeni, da sem slab. Če pa mu to pove druga oseba, je še toliko huje. Tako drugi določajo njegov občutek lastne vrednosti.«



Otrok, ki ga vzgajajo na tradicionalen slovenski način, dobi sporočilo, da je priden, če uboga, takrat so starši zadovoljni in ga imajo radi. Če pa naredi napako ali nekaj, kar staršem ni všeč, je poreden in starši so nanj jezni. »Težava je ravno v tem, da se pohvala (priden si) in kritika (poreden si) osredotočata na osebnost in ne na obnašanje. Vendar: dobri in vredni spoštovanja smo takšni, kot smo! Če naredimo napako, je to neustrezno vedenje, ki ga lahko popravimo, spremenimo, se zanj opravičimo. Mi smo pa še vedno v redu, tudi če smo naredili napako ali ima sogovornik drugačno mnenje o nas.« Če želimo vzgojiti samozavestnega otroka, poudarja Kocjančičeva, se torej zavedajmo pomembnosti razlikovanja med osebnostjo in vedenjem ter prenehajmo kritizirati otroka kot osebo. Prenehajmo torej uporabljati neustrezno posredovane pohvale (ne priden si, ampak npr. to si pa zelo dobro naredil) in kazni (ne poreden si, ampak npr. to, kar si naredil na vrtu, je bilo zelo poredno; ne neroden si, ampak npr. nerodno si skočil).

