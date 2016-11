Ne jejte pred TV

Vsi vemo, da je najbolje jesti za mizo, če je mogoče v družbi, in počasi, večerje pred TV-zaslonom niso zdrave in v njih tudi manj uživamo, kažejo izsledki nove študije. Če je med obrokom TV prižgan, bodo družine prej jedle hitro pripravljeno hrano in se tudi prenajedale, pa čeprav programa ne gledajo aktivno.

Obroki naj torej potekajo za mizo, v sproščenem vzdušju – to je čas, ko se starši družijo z otroki in jih obenem učijo o zdravem načinu prehranjevanja, poudarja vodja študije Amanda Trofholz z Univerze v Minnesoti. Raziskovalci so proučevali zvezo med gledanjem TV med hranjenjem in dejavniki tveganja za otroško debelost; sodelovalo je 120 družin z otroki, starimi od 6 do 12 let; ocenjevali so tudi kakovost obroka pa tudi čustveno vzdušje med hranjenjem. Družine, ki med obroki niso imele prižganega TV-sprejemnika, so jedle precej bolj zdravo hrano, tudi tisti, ki so sicer imeli prižgan TV, a programa niso gledali, so jedli bolj zdravo kot družine, ki so jedle pred TV.

Poleg tega je pri otrocih teh družin večja verjetnost za debelost, sporočajo raziskovalci. In še, da bi morali biti obroki družinsko srečanje, in ne zgolj nuja: gre za čas, ko se lahko družijo, klepetajo in uživajo v obroku ter družbi.