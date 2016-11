Ne delite antibiotikov  z drugimi

Antibiotiki so zdravila, ki delujejo na bakterije: jih ubijejo ali preprečijo njihovo rast. Uporabljajo se za zdravljenje bakterijskih okužb ljudi, živali in tudi rastlin. Poznamo več razredov, ki se razlikujejo po kemijski sestavi in protibakterijskem delovanju. Antibiotik lahko deluje proti eni ali več bakterijskim vrstam, zato ni vsak primeren za zdravljenje vsake okužbe.



Kar 40 odstotkov vseh Evropejcev zmotno verjame, da so antibiotiki učinkoviti pri prehladu in gripi. A v resnici niso: antibiotiki namreč ne delujejo proti virusnim okužbam, lahko pa povzročijo številne neprijetne učinke, kot so driska, slabost ali kožni izpuščaji. Do 80 odstotkov bolezni, ki se pojavljajo predvsem pozimi in prizadenejo nos, ušesa, grlo ali pljuča, je virusnega izvora, zato se zaradi antibiotikov ne boste počutili bolje.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.