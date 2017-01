Navlažite jo

Mrzel zimski zrak naši koži prinese več kot le pordela lička, postreže lahko tudi s številnimi neželenimi posledicami, kot so suhost na obrazu, rokah in stopalih ter drugod, pri nekaterih pa se nizke zunanje temperature in ogrevani prostori pokažejo kot razpoke, vnetje ali celo ekcem.



Kaj naj torej storimo? Preden obiščemo zdravnika, lahko sami poskusimo nekaj po večini uspešnih receptov, pa si poglejmo. Kožo, denimo, izdatneje vlažimo: v zimskem času je priporočljivo, da naša kozmetična sredstva vsebujejo olje, ki bo ustvarilo zaščitni film na koži in zadržalo vlago. Posvetujte se s strokovnjakom, ki bo izbral ustrezno vrsto olja za vaš tip kože. Resda ni poletje, a to še ne pomeni, da zaščita pred soncem ni potrebna. Zimsko sonce lahko predvsem v kombinaciji s snežno belino vašo kožo neprizanesljivo poškoduje, zato na obraz in roke pred vsakim sprehodom nanesite kremo z zaščitnim faktorjem.

Nezaščitena koža pri nizkih temperaturah hitro razpoka. Foto: Shutterstock

Posebno pozornost posvetite rokam, ki se pogosto izsušijo, zato srbijo, koža pa rada tudi peče in poka. Na prostem vedno nosite rokavice, ne pozabite na redne nanose mastne zaščitne kreme. Če se vam rokavice zmočijo, jih nemudoma odstranite in roke čim prej pogrejte! Poskrbite, da bo tudi vaše domovanje navlaženo: če imate centralno kurjavo, je uporaba vlažilnika zraka nujna. In čeprav te dni verjetno niste žejni kakor v poletnih mesecih, je izjemnega pomena tudi, da pijete zadostne količine vode.



Verjetno ste opazili, da v mrzlih mesecih veliko več nege potrebujejo tudi stopala: koža na podplatih je namreč pozimi veliko bolj suha in razpokana, zato brez zadržkov uporabljajte kar najbolj mastno kremo, občasno pa opravite tudi piling, ki bo odstranil odmrle celice in tako pomagal mastnim sestavinam, da prodrejo čim globlje. In še, čeprav so v mrzlem obdobju izjemno prijetne, so za našo kožo zelo škodljive: vroče kopeli. Vroča voda namreč izjemno hitro izsuši kožo in ji odvzame zaščitno maščobno plast, zato so v zimskih mesecih najbolj priporočljive mlačne prhe.