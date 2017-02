Navade, ki so tako škodljive kot kajenje

Nobenega dvoma ni, da je kajenje izjemno škodljiva razvada, a tudi nekadilci ogrožajo svoje zdravje. In to z navadami, za katere se sploh ne zavedajo, kako škodljive so, čeprav so velikokrat prav tako nevarne kot cigaretni dim, zlasti če z njimi pretiravajo. Med njimi so tudi dolgotrajno sedenje in preveč živalskih beljakovin, poroča Daily Star. In kaj še?

Pretiravanje z mesom

Mednarodna agencija za raziskovanje raka, ki spada pod okrilje Svetovne zdravstvene organizacije, je leta 2015 rdeče meso uvrstila v kategorijo verjetno rakotvornih, mesne izdelke pa v najvišjo kategorijo rakotvornih živil za človeka. V to skupino sodita tudi tobak in azbest. Vendar strokovnjaki hkrati tolažijo, da je pri rdečem mesu nevarnost znatno manjša in da je to v zmerni količini (300 gramov na teden) koristno, saj med drugim vsebuje veliko potrebnega železa.

Ena od največjih nevarnosti za zdravje je v živalskih beljakovinah pogost hormon IGF-1 (inzulinski rastni hormon), ki lahko spodbuja rast rakavih celic. Študija univerze Kalifornija je dokazala, da je verjetnost smrti zaradi raka pri ljudeh, ki večino beljakovin dobijo iz živalskih živil, štirikrat večja kot pri tistih, ki izvor tega hranila kombinirajo z rastlinskimi viri.

Z rdečim mesom in mesnimi izdelki je najpogosteje povezan rak debelega črevesa, morda tudi želodca, trebušne slinavke in dojk.

Pomanjkanje spanja

Če spite premalo ali vas pesti nespečnost, se lahko pojavi visok krvni tlak, debelost in večja verjetnost možganske in srčne kapi. Ena od študij je odkrila, da je manj kot šest ur spanja na noč enako življenje ogrožajoče kot kajenje.

Uporaba napačnega olja

Če nekatera olja, denimo sončnično, segrevate do zelo visokih temperatur, se začno tvoriti strupeni aldehidi. Te povezujejo z boleznimi srca in nekaterimi malignimi obolenji ter tudi z nevrološkimi boleznimi, kot je alzheimerjeva. Večkrat ko za cvrtje uporabljate isto olje, slabše je.

Strokovnjaki z univerze v Leicestru za takšen način priprave jedi priporočajo uporabo kokosovega olja ali celo maslo in masti. Dokazali so namreč, da se pri segrevanju kokosovega olja na visokih temperaturah v pol ure sprosti polovica milimola strupenih snovi, maslo sprosti malo več kot en milimol, medtem ko sončnično olje sprosti več kot pet milimolov škodljivih substanc.

Za cvrtje sta primerni rafinirano koruzno olje ter rafinirano olje oljne ogrščice, ki je primerno tudi za večkratno cvrtje. Za vok je najboljše uporabiti riževo ali sezamovo olje.

Ves dan sedite

Telesna nedejavnost je v svetovnem merilu povezana s 160.000 primeri raka dojk, debelega črevesja, prostate in pljuč vsako leto, je odkrila kanadska zdravstvena organizacija The Alberta Health Services Cancer Care. Dolgotrajno sedenje vodi v niz težav tudi pri kondicijsko dobro pripravljenih ljudeh. Zato se vsaj vsako uro na delu dvignite s stola in se nekoliko razgibajte.