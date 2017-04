Navada, ki prepreči pojav pajkastih ven

Drobne modre, tako imenovane pajkaste vene na nogah so za mnoge estetska težava. Vidne majhne žile, ki spominjajo na pajkovo mrežo, so najpogosteje dedne, z nekaterimi navadami pa jih je mogoče preprečiti ali vsaj omiliti. Zlasti vam bo pri tem v pomoč ena, ki bi ji v vročih dneh morali nameniti kar največ pozornosti.

Stran od sonca

Prihajajoče poletje je nedvomno čas kratkih kril in hlač, ki žilice na nogah vsem postavijo na ogled, zato jih mnogi skušajo zakriti s porjavelo poltjo, torej s sončenjem. Toda prav sončni žarki uničujejo kolagen v koži in pripomorejo k vidnosti pajkastih žil. Te so tedaj, ko je koža porjavela, res manj opazne, vendar so, ko porjavelost zbledi, še izrazitejše. Pod vplivom sončnih žarkov kolagen začne razpadati, vezivna tkiva slabijo, koža se raztegne, žilice pa postanejo vidnejše. Zato je treba kožo vselej, ko oblečete kratke hlače ali kratko krilo, zaščititi z zaščitnimi kremami (vsaj faktor 30), se izogibati sončenju in pozabiti na solarije.

Koža bo tako nepoškodovana ter čvrstejša in žilice manj opazne. Če so na vaših nogah res izrazite, jih raje kot z naravno porjavelostjo zakrijte s kremo za samoporjavitev. Ta je do kolagena v koži prijaznejša od sončnih žarkov.