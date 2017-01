Nasmeh lahko reprogramira možgane

Verjetno ste že slišali številne nauke, prepričanja in trditve o tem, kako zelo pozitivno mišljenje vpliva na naše počutje. Splošno prepričanje je, da naša čustva določajo naše vedenje. A kaj bi rekli, če bi vam povedali, da lahko preproste spremembe v gibanju ali vedenju dejansko vplivajo tudi na to, kako se počutimo? Naše telo namreč deluje po eni strani veliko bolj zapleteno, po drugi pa veliko bolj preprosto, kot smo kadar koli mislili. Izkazalo se je, da lahko s preprostim nasmehom osrečimo celo sami sebe.



Nekako smo vsi že po malem siti pozitivne psihologije, ki preveva številne new age knjige, njihove avtorje in seminarje. Seveda življenje ni tako zelo preprosto, da bi ga lahko z enim samim nasmeškom zauzdali in popeljali v prelep sončni zahod. Vsi hrepenimo po izpolnjujočem življenju, polnem zadovoljstva, a nam vsak dan to razumljivo ne more uspevati. Življenje je polno presenečenj, sprememb, težkih trenutkov, nepričakovanih preobratov in izgub. Ključ se skriva v tem, da v vsakem dnevu najdemo nekaj prijetnega, nekaj, kar je vredno nasmeška, s katerim lahko svoje počutje in možgane zelo hitro spremenimo.



Možgani oblikujejo nasmeh



Ko pomislimo na nekaj, kar nas razveseljuje, ali pa na spomin, ki nam prinaša radost, se te informacije obdelajo v možganih, ki potem sprožijo določene mišice. Med te spadata velika zigomatična mišica, ki teče od roba ustnic do ličnice in tako ustnicam omogoča, da se ukrivijo v nasmešek, in lice dvigajoča očesna orbikularna mišica, katere krčenje je prav tako ključna sestavina nasmeška. Gre pravzaprav za precej neprostovoljni odziv.



Seveda pa je povsem mogoče priklicati nasmeh in ga ustvariti brez zunanjih dražljajev, kar prav tako vključuje veliko zigomatično mišico, a ne očesne orbikularne. Ta nasmeh sam po sebi nima enakega učinka, a ima vseeno sposobnost, da nam vsem – tako tistim, ki se nasmehnemo, kot tistim, ki nasmeh opazijo ali jim je celo namenjen – pomaga, da se bolje počutimo.



Ko se nasmehnete



In kako natanko si lahko celo s prisiljenim nasmeškom pomagamo do boljšega počutja? Ko se naše mišice na prej omenjeni način premaknejo, se zaradi tega naše obrazne kosti za spoznanje ukrivijo, kar požene več krvi skozi krvni obtok naravnost v čelni oziroma frontalni reženj možganov. To povzroči, da telo sprosti več dopamina, ki se pomeša z možganskimi kemikalijami, bolje poznanimi kot opioidi. Ta komunikacija pa v možgane in telo pošlje občutek sreče.

Vaje za nasmeh 1. Vadite nasmeh. Ena izmed najučinkovitejših vaj je telovadba nasmeškov. Naredite jih vsaj 25 na dan. Tako se bodo vaše mišice navadile na pogostejše smehljanje pa še gibali jih boste bolj in s tem trenirali. Vsak nasmešek zadržite vsaj 15 ali celo 30 sekund. 2. Predvajajte glasbo, ki vas spravi v dobro voljo. Prepustite se ji, pa četudi za pet minut na dan. Čeprav je vaja preprosta, vam bo prinesla veliko veselja, še posebno če si lahko vzamete teh pet minut in celo prosto zaplešete ter s tem po telesu poženete endorfine, ki so znani po svojem sprožanju občutka sreče. 3. Zadajte si, da boste v vsakem dnevu našli tri stvari, ki so vas osrečile. Naj bo dan še tako zoprn in neprijazen, boste v njem lahko našli tri preproste reči, četudi bodo to morda tri najmanj zoprne stvari v dnevu. To vam bo dalo moč in zagon.

Po pravici povedano, naši možgani ne prepoznajo razlike. Nasmešek ima pač svoj učinek, odziv pa je vsakokrat enak, saj naj bi imel enak vpliv na naše telo kot redna vadba. To seveda ne pomeni, da drugo opustite na račun prvega – življenje naj bo kombinacija obojega!



Če si srečen...



Saj poznate tisto pesem, pri kateri vsi veselo vriskamo, ploskamo, tleskamo in udarjamo z nogo ob tla? Ko smo srečnejši, razmišljamo lepše in bolj pozitivno, čeprav se k temu pravzaprav fizično prisilimo. Takrat razmišljamo bolj ustvarjalno, več smo pripravljeni narediti zase in veliko bolj odločno delamo korake na svoji poti, hkrati pa naš nasmešek preprosto povabi ljudi, da nam ga vrnejo – s tem osrečujemo tudi druge. Tako ustvarjamo tudi pozitivne navezave z drugimi, kar lahko srečo in občutek zadovoljstva le še okrepi. Seveda boste zagotovo naleteli tudi na kakšno kislico, ki vam nasmeška ne bo vrnila, a naj vam ga nikar ne odvzame!