Naredimo si kremo

Denimo, kremo za morda najobčutljivejši predel na telesu, okolico oči. Po zaslugi domačega sredstva bo koža mehka in gladka, gubice, ki se najraje najprej pojavijo prav okoli oči, pa se bodo zgladile.



Osnovna sestavina je kokosovo olje, ki je že dobro znano kot odlična zaščita za kožo, pomaga pa tudi pri njeni prenovi. Potrebujemo 2 žlici kokosovega olja, ki mu dodamo po dve kapljici vitamina E in eteričnega olja timijana, sestavine naj bodo ekološke. V posodici dobro zmešamo vse sestavine – in krema, ki je primerna za vse telo, ne le za okolico oči, je narejena!



Uporabljamo jo vsak večer, kakšni dve uri pred spanjem. Mešanico si nežno vtremo v kožo in nekaj časa krožno masiramo, preostanek, ki se ne vpije dodobra, pa lahko pobrišemo z mehkim robčkom. Kremo hranimo v hladilniku.