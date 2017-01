Naravno okolje podaljšuje življenje

Naravno okolje blaži občutke stresa in omogoča več telesnih in družabnih dejavnosti, kar pozitivno vpliva na zdravje in na daljše življenje. Omenjeno je dokazala obsežna študija, ki je v letih med 2000 in 2008 proučevala 108.630 žensk. V tem obdobju je življenjsko pot zaključilo 8604 posameznic, strokovnjaki pa so pri proučevanju upoštevali njihovo starost, rasno pripadnost, kajenje, socialno-ekonomski status in seveda bivalno okolje.

In ugotovitve?

Odkrili so, da najdlje živijo ženske, katerih dom v polmeru vsaj 250 metrov obkroža zelenje oziroma narava. Verjetnost prezgodnje smrti je bila pri njih za 12 odstotkov manjša v primerjavi s tistimi, ki so živele v mestnem vrvežu. Na podlagi tega so ugotovili, da lahko naravno bivalno okolje znatno podaljša življenje.

Več gibanja in druženja

Ljudje, ki živijo v manjših krajih in v stiku z naravo, manj časa preživijo v avtomobilih in pred računalniki, se več družijo ter gibajo na prostem. Prav pomanjkanje telesne dejavnosti in družabnega življenja vodi v depresijo in s tem ogroža življenje, čemur so v znatnejši meri izpostavljeni ljudje, ki živijo v mestnih okoljih, poroča Goods Home Design.