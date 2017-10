Naravno nad suhe, pekoče, pordele oči

Nič takšnega nimamo v mislih? Preden nadaljujete z branjem, pa le nekajkrat krepko pomežiknite, vzdušje med sodelavci ali družinskimi člani bo v hipu prijetnejše, pritisk v očeh pa bo vsaj malo popustil.



Šalo na stran. Ste se v resnici kdaj vprašali, kaj bi utegnilo povzročati tisti silno neprijeten občutek v očeh, ko vas bodisi peče, ščemi, srbi? Suhe, pordele oči pri ljudeh, s katerimi smo v stiku, mimogrede tudi vzbudijo občutek, da je za nami prekrokana noč ali da imamo hude težave, zaradi katerih ne spimo. Se še spominjate, kako prijetno je bilo zreti v svet, ko so bile oči še dovolj vlažne?



Preberite, kaj vse povzroča suhost oči in kako težave lahko odpravite.

Sindrom pisarniških oči

Z opisanimi težavami se zelo pogosto srečujejo ljudje, ki večino dneva preživijo pred računalnikom. Če vemo, da je to stalna praksa številnih poklicev, ne preseneča, da je težav s suhimi očmi toliko. Od tod tudi izraz - sindrom pisarniških oči. Poskusite se zavestno opazovati, kako poredko v resnici pomežiknete, ko delate za računalnikom. Kot bi vso pozornost usmerili v tipkanje in ne dopustili, da to prekine že droben pomežik. Ne glede na vašo zbranost ali trud se to neizogibno pojavi. Zato je prav, da o težavi spregovorimo in opozorimo na posledice pomanjkanja mežikanja.



Običajno bi z očmi pomežiknili deset- do petnajstkrat na minuto. Pri zrenju v ekran se frekvenca mežikanja opazno zmanjša, saj takrat lahko pomežiknemo le še enkrat ali dvakrat. Z mežikanjem se oko sproti vlaži, če tega ne počnemo dovolj pogosto, je suhost oči povsem logična posledica.



Kako to lahko spremenimo? Kljub temu, da gre pri mežikanju za refleksno dejanje, koncentracija pri večurnem delu za računalnikom redno mežikanje močno zmanjša. Proti temu verjetno ne moremo storiti ničesar. So pa drugi ukrepi, ki jih lahko izvajamo in ki ne bodo v korist le očem, če pomislite natančneje.

Delajte redne premore. Če nimate možnosti, da bi vstali in se malce sprehodili, bo dovolj velik izhod v sili že to, da se zazrete skozi okno oz. pogled usmerite nekam daleč. Če tudi te možnosti nimate, si zaprte oči preprosto prekrijte z dlanmi. V položaju vztrajajte vsaj minuto ali dve.



Drugi, ravno tako izjemno pomemben ukrep, je, da preverite, kje je nameščen vaš ekran? Če stoji pod oknom, se svetloba odbija od njega, kar po nepotrebnem obremenjuje vaše oči. Na kakšni višini imate ekran? Najbolj optimalna višina je nekoliko pod vašimi očmi. Pazite tudi na to, da ste od ekrana s pogledom odmaknjeni vsaj pol metra.



Sindrom pisarniških oči se danes razširja na vse prebivalstvo, posebej pa na mlade, ki so tako rekoč ves dan v stiku s takšnimi ali drugačnimi ekrani (tablice, telefoni, računalniki). Ker so ti vedno manjši, to neizogibno pomeni, da je vanje treba zreti prav od blizu. Posledice na očeh se že kažejo.

Suh prostor - suhe oči

In ko smo že v pisarni, k suhosti oči v veliki meri prispeva suh zrak v prostoru. Klimatizirani prostori so še posebej nehvaležni za naše oči, prav tako kurjava v zimskem času. Ker sodoben človek v vremenskih razmerah, s katerimi se soočamo, ne zmore ne brez enega ne drugega, pa je tu zopet nekaj možnosti, s katerimi lahko hitro in poceni rešujemo težave s suhimi očmi.



Prostor redno in temeljito prezračujte. To pomeni, da za nekaj minut naredite konkreten prepih, odprete npr. okno in vrata (oboje na stežaj). Če imate okno odprto le na kip (pa čeprav morda ves dan), to ne prinaša rezultata, ki si ga želimo. S tem le po nepotrebnem hladimo prostor, vanj pa ne vstopa dovolj svežega zraka in vlage.

Pomislite, če je zares treba, da je klimatska naprava prižgana ves dan. Sodobni človek se je nanjo toliko navadil, da niti pomisli ne, da kakšen dan ta morda sploh ni potrebna. Enako ali še slabše je pozimi, ko smo se naravnost razvadili dela in bivanja v pretirano ogretih prostorih. Prvi ukrep, ki ga lahko izvedemo, je že ta, da se nekoliko bolj oblečemo. Pozimi ne bo nič narobe, če imamo na sebi dvoje dolgih rokavov. Poleg tega, da bomo tako obenem prihranili na stroških kurjave, bomo v prostoru, ki bo nekoliko hladnejši, bolj zbrani in s tem morda tudi učinkovitejši. Saj veste, kako toplota na nek način uspava in nas dela otopele? Manj ogrevan prostor obenem pomeni, da bo manj suh, posledično bo tudi težav z očmi manj.



Poleg rednega in temeljitega prezračevanja v suh prostor vlago lahko vnašamo tudi tako, da v prostor namestimo posebne naprave, ki bodo poskrbele za več vlage. Bolj ekonomičen ukrep je, da na grelno telo postavimo posodico ali kozarec vode, ki bo izhlapeval v prostor. Doma pa lahko pozimi v pretirano suhih prostorih tudi sušimo perilo. Vsi poznate čudoviti vonj po sveže opranem perilu, ki se širi po stanovanju in s tem sporoča, da smo v čistem in pospravljenem prostoru (čeravno to morda sploh ni res). Še bolj pristna (predvsem pa naravna) aromaterapija je, če dišave ustvarjamo po naravni poti. Posebej takrat, ko kurimo na štedilnik na drva, imamo na kuhalni plošči lahko ves dan veliko posodo z vodo, v katero damo olupke pomaranče, limon, posušenih zelišč (in tako mimogrede ustvarimo čaj), nekaj kapljic eteričnega olja in podobno.





Okoljski vplivi



Se radi odpravite na sprehod v naravo? Ne glede na to, da bi utegnili imeti suhe oči zaradi vetra, prašnih delcev v ozračju, izpušnih plinov, sprehoda na izpuščajte. Prva pomoč so očala, pomagate pa si lahko tudi s kapljicami, o katerih bomo

podrobneje spregovorili v nadaljevanju.



Ostali dejavniki

Poleg omenjenih je za suhost oči lahko krivih še mnogo drugih dejavnikov, o katerih prav tako velja razmisliti. Ali jemljete kakšna zdravila? Če so med njimi antidepresivi, beta blokatorji, hormonske terapije (tudi kontracepcijske tablete), uspavala, zdravila proti alergijam ... je zelo možno, da povzročajo tudi pretirano suhost oči. Pogovorite se o tem s svojim zdravnikom. Suhe oči povzročajo tudi številna obolenja, med drugim tudi revma, sladkorna bolezen, bolezni ščitnice, različne vnetne bolezni ožilja.



Posebej pri ženskah se težave s suhimi očmi prično pojavljati v zrelejših letih. Ko nastopi menopavza, se pod vplivom hormonov lahko spremenita tudi sestava solznega filma in proizvodnja solzne tekočine. Tudi pri moških je naraščajoča starost lahko razlog za zmanjšano proizvodnjo solz.



Kadilci oz. ljudje, ki so veliko v družbi ljudi, ki kadijo, so na račun cigaretnega dima prav tako bolj podvrženi k pojavu suhosti v očeh.



Kako nad te težave z eno potezo?



Kot ste lahko prebrali, je dejavnikov, ki povzročajo suhe, pekoče, pordele oči, zelo veliko. Zelo pogosto gre za preplet različnih dejavnikov in na vse težko vplivamo sami. V določenih primerih je zato uporaba kapljic za oči zelo smiselna, saj te hitro prinašajo olajšanje.

Pri tem velja paziti le na sestavo, saj je na trgu mnogo različnih kapljic. Da si pri tako občutljivi površini, kot je očesna, po nepotrebnem ne pridelate še dodatnih težav, posegajte po izključno naravnih pripravkih. Kapljice za oči A.Vogel so narejene po originalni recepturi Alfreda Vogla, znanega švicarskega naturopata. Vsebujejo naravno hialuronsko kislino in izvleček smetlike in so brez vsakršnih konzervansov. Poznate smetliko? Tudi naša teta Pehta je z njo zdravila bolne Mojčine oči.

Za vse, ki imate še posebej izrazite težave z očmi, so sedaj tudi v Sloveniji poleg običajnih na voljo še posebej močne kapljice za oči A. Vogel Extra Intense z dvakratno količino hialuronske kisline. Brez skrbi, ne gre za kislino v dobesednem pomenu besede. Hialuronska kislina je naravna, telesu lastna snov.

Kapljice Extra Intense zagotavljajo še intenzivnejše vlaženje oči. Posebej priporočljive so takrat, ko je suhost oči izrazita in so simptomi bolj izraženi (izrazito drgnjenje, ščemenje v očeh, občutljivost na svetlobo, prekomerno solzenje zaradi suhosti ipd).



Kapljice za oči A. Vogel so povsem naravne, primerne že za otroke po tretjem letu starosti, pa tudi za uporabnike kontaktnih leč. Oblikovane so tako, da zagotavljajo sterilnost skozi ves čas uporabe, brez da bi zato bili potrebni konzervansi. V torbici ne zavzamejo veliko prostora, lahko pa jih hranite tudi v predalu pisalne mize in jih imate tako ves čas na dosegu roke. Kljub temu, da vselej velja odstraniti tudi vse mogoče zunanje dejavnike, na katere imate vpliv, ne pozabite tudi na to priročno in naravno rešitev. Povsem mogoče je, da vas prav kapljice A. Vogel v hipu odrešijo neprijetnih težav s suhimi očmi.