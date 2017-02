Naravni pripomočki proti zanohtnicam

Zima in z njo mrzlo vreme ne vplivata najbolje na kožo. Nedvomno je v hladnem delu leta treba povečati hidratacijo, da bi ta ostala mehka in zdrava. Zlasti so na udaru roke, natančneje nohti. Prav pozimi se namreč največkrat pojavijo zanohtnice, ki niso samo neprijetnega videza, temveč so tudi boleče. Če imate z njimi težave, si oglejte tri naravne recepte za pripomočke, ki jih bodo pozdravili v nekaj dneh.

Olivno olje

Potrebujete: malo olivnega olja in malo olja lanenih semen oziroma kapsulo z vitaminom E, eterično olje po izbiri.

Priprava in uporaba: Zmešajte enaki količini lanenega in olivnega olja ali četrtino žličke olivnega olja in vsebino kapsule vitamina E. Dodajte nekaj kapljic eteričnega olja po izbiri.

Kapljico ali dve mešanice utrite v noht in njegovo okolico ter masirajte, dokler koža ne vpije vse maščobe. Že po nekajkratni negi boste opazili izboljšanje.

Olje sivke

Potrebujete: žličko naravne gline v prahu, žličko olivnega olja, tri kapljice eteričnega olja sivke.

Priprava in uporaba: Vse sestavine zmešajte v homogeno zmes in jo prestavite v manjšo embalažo s pokrovčkom. Vsak dan vsaj enkrat z majhno količino kreme masirajte kožico okoli nohta, kjer se je pojavila zanohtnica.

Eterično olje limone

Potrebujete: žličko kakavovega masla, enako količino šea masla, žličko rastlinskega glicerina, pol žličke olja vitamina E (ali lanenega olja), 10 kapljic eteričnega olja limone.

Priprava in uporaba: V posodi v sopari stopite kakavovo in šea maslo. Mešanico med mešanjem ohladite na sobno temperaturo ter ji dodajte ostale sestavine. Zmešajte in prestavite v stekleno posodico s pokrovčkom. Vsak večer pred spanjem nanesite na zanohtnico. Nega bo še učinkovitejša, če boste čez noč roko, na kateri je boleča tvorba, po nanosu zdravila odeli v bombažno rokavico.