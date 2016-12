Naravni antibiotik, ki zdravi vnetja mehurja

Pozimi so vnetja sečil pogostejša kot sicer. Da gre za zoprne težave, ve vsakdo. Pekoč občutek med mokrenjem, bolečina in stalni pritisk na malo potrebo so le nekateri od simptomov, običajno pa zdravnik tedaj, ko se pojavijo, predpiše antibiotik, saj je v 90 odstotkih za vnetja kriva bakterija E. coli. Da bi jih premagali po naravni poti, si lahko pomagate s pripravkom, s katerim si privoščite kuro in jo v primernem času ponovite, da se vnetje ne bi vrnilo. Zdravilo je sestavljeno je iz štirih sestavin in deluje antibiotično.

Sestavine:

250 gramov korenine peteršilja,

250 gramov limonine lupine,

250 gramov medu (najboljši je žajbljev),

dva decilitra olivnega olja.

Priprava:

Korenino peteršilja in limonino lupino narežite na res drobne koščke, nato pa vse sestavine (skupaj z medom in olivnim oljem) zmešajte še v sesekljalniku.

Dobili boste kašasto zmes, ki jo morate hraniti v hladilniku, in je vsako jutro pojesti eno žlico.

Ko boste zaužili vso, bi bakterije morala izginiti, da pa bi bili pred okužbo res varni, zdravljenje ponovite.

Opozorilo:

Med naj bo naraven.

Limona naj bo biološke pridelave. Če nimate takšne, jo, preden z nje odstranite olupek, dobro sperite v hladni vodi z dodatkom jedilne sode.

Tudi korenino peteršilja dobro operite in zdrgnite s krtačko.

Kako še zavarovati sečila pred vnetji

Pijte dovolj vode

Zadostno pitje je ključno za ohranjanje zdravja sečil. Voda namreč spodbuja uriniranje in s tem izločanje bakterij iz telesa. Tudi v tem primeru gre torej upoštevati zlato pravilo: osem kozarcev na dan.

Redno opravljajte malo potrebo

Nikoli ne zadržujte seča in ne odlašajte s praznjenjem mehurja. Z zadrževanjem vode namreč pripomorete k razmnoževanju škodljivih mikroorganizmov v sečilih.

Pijte peteršiljev čaj

Peteršilj deluje kot diuretik in spodbuja izločanje tekočine iz telesa. Da bi ublažili ali preprečili okužbe sečil, skuhajte čaj iz dveh žličk suhega peteršilja in 250 mililitrov vode. V prekuhano vodo stresite peteršilj, počakajte 10 minut, precedite in pijte sveže pripravljen čaj.

Dodaten nasvet: če vas pesti vnetje, se izogibajte kofeinu, čokoladi in citrusom, saj lahko povzročijo draženje sten mehurja, bakterije pa se zato na njih lažje zadržujejo, prav tako agrumi povečujejo kislost urina in je mokrenje zato še bolj boleče.