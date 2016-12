Naravna mešanica za čiste žile in dober pretok krvi

Dober pretok krvi in čiste žile so ključ do dobrega počutja, zdravja organizma in predvsem do zdravega srca. Vse to je mogoče doseči s povsem naravnim zdravilom. Njegova izdelava je preprosta, učinki pa so več kot dobrodošli.

Sestavine:

skodelica naribanega ingverja,

skodelica nasekljanega česna,

skodelica svežega soka limone,

skodelica jabolčnega kisa.

Priprava:

Vse sestavine stresite v posodo in jo postavite na štedilnik.

Počakajte, da zavrejo, in jih na zmernem ognju kuhajte pol ure.

Odstavite in pustite, da se ohladijo.

Ohlajenemu pripravku dodajte tri skodelice medu in dobro zmešajte.

Mešanico pospravite v steklen kozarec s pokrovom in tega v hladilnik.

Vsako jutro pred zajtrkom zaužijte eno žličko, zdravilo pojejte do konca.

Učinki:

Ne boste spodbudili zgolj krvnega pretoka in poskrbeli za zdravje svojega ožilja, temveč boste pospešili še čiščenje organizma, ohranili zdravje srca in jeter ter okrepili imunski sistem.