Napnimo lok in se osvežimo

Morda spadate med tiste, ki imajo pogosto napeta ramena ali hrbet? Čutite pomanjkanje energije oziroma hitro pridobivate telesno težo, čeprav ne jeste preobilno? Če je odgovor pritrdilen, potem vabljeni, da preizkusite današnjo vajo. Delno napenjanje loka je primerno za vsakogar, razen za ljudi, ki imajo akutne oziroma resnejše težave v hrbtenici, kolenih ali trebuhu.

Pospeši se pretok življenjske energije, zato zlahka občutimo povečan pretok krvi po telesu.



Poleti se najbolj prileže, če vajo izvedemo zunaj, na primer na podlagi za sončenje. Ker se telo ogreje in popolnoma pretegne, še posebno hrbtenica, prsni koš ter trebuh, priporočam, da jo izvedemo zjutraj. Tako dodobra prebudimo telo, koristni učinki – nasmejano in sveže telo – pa nas spremljajo tudi čez dan. Pred napenjanjem loka koristi, če ogrejemo hrbtenico z mačko ali drugim zaporedjem, ki spravi v pogon hrbtne mišice.



Hrbtenica bo z napenjanjem loka ostala prožna do pozne starosti, povečamo tudi gibljivost kolkov in ramen.



Hrbtenica ostane z napenjanjem loka prožna do pozne starosti, povečamo pa tudi gibljivost kolkov in ramen. Pomaga ohranjati telesno težo, saj se masirajo organi v trebušni votlini, ob redni vadbi pa pripomore k izgubi odvečnih kilogramov, posebno nabranih okoli pasu.

Ko izvedemo končno različico z dvignjenim trupom, aktiviramo energetski center okoli popka, imenovan solarni pleksus. S tem se pospeši pretok življenjske energije, zato zlahka občutimo povečan pretok krvi po telesu. Posledica je osvežitev, kot da bi se skozi telo razširila prha sprostitve. In kaj več od lahkotne sprostitve in sveže energije si lahko še zaželimo poleti?

Izvedba

1. položaj: Uležemo se na trebuh, noge iztegnemo in sprostimo. Roke položimo predse, dlani in glava so usmerjene navzdol proti podlagi.



2. položaj: Ob vdihu pokrčimo levo nogo v kolenu in se z levo roko primemo za zgornji del stopala, gleženj ali prste na nogi. Pri prilagojeni izvedbi zaradi omejene gibljivosti se z roko primemo za trak, ovit okoli gležnja. Pogled ostane usmerjen navzdol, bolj izkušeni lahko uprejo brado ob tla. Ob izdihu pritisnemo levo koleno navzdol ob podlago ter ga nežno potisnemo od trupa, tako da občutimo iztezanje stegenske mišice.



3. položaj: Ob vdihu dvignemo levo nogo od tal, bolj gibljivi posamezniki pa sočasno tudi zgornji del telesa – trup in glavo. Pogledamo navzgor, tako da je polovica telesa podobna napetemu loku. Ob izdihu spustimo nogo ter trup in glavo na podlago ter se vrnemo v položaj 2, po več ponovitvah pa v začetni položaj 1.



Korake od 2 do 3 izmenjujemo v naravnem ritmu dihanja vsaj šestkrat, nato ponovimo vajo še z desno nogo. Ljudje, ki redno vadijo oziroma so bolj gibljivi, lahko ostanejo v končnem položaju 3 ob naravnem dihanju nekaj minut oziroma dih celo zadržijo ter vztrajajo v polovično napetem loku, dokler se počutijo udobno. Posamezniki z omejeno gibljivostjo izvedejo samo položaja od 1 do 2 oziroma se dlje zadržijo v položaju 2.

Opozorilo: vaje delno napenjanje loka naj ne izvajajo tisti z akutnimi težavami v kolenih, pri poškodbi hrbtenice, dimeljski kili ali po operaciji trebuha.