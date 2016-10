Napitek, s katerim lahko v dveh dneh preženete prehlad

Nos vam pušča, boli vas glava in vse večkrat vas napade zoprni kašelj. V hladnejšem delu leta je to tegoba, ki povprečnega človeka doleti vsaj trikrat. To niti ne bi bilo tako strašno, če prebolevanje prehlada ne bi trajalo približno devet dni. A s pametnimi triki je mogoče znatno skrajšati čas okrevanja.

Korak za korakom

Prvi korak je uživanje čim več tekočine: vode, čajev, pomarančnega soka. To ublaži glavobol in pripomore k boljši prehodnosti dihalnih poti. Pri bolečem grlu si pomagajte z žličko soli, ki jo raztopite v kozarcu vode. Z grgranjem te raztopine se redči sluz v grlu, zmanjšuje vnetje ter lajša izkašljevanje. Ker se izpirajo virusi, je okrevanje hitrejše.

Naravno zdravilo

Med naravnimi zdravili, s katerimi je mogoče v dveh dneh pozdraviti prehlad, je učinkovito tako iz vaše kuhinje. Zaradi protibakterijske in protivirusne sestave ima blagodejen vpliv na vneto in razdraženo sluznico.

Potrebujete žličko medu in dve žlički cejlonskega cimeta v prahu. Vse skupaj zmešajte z decilitrom tople vode in tako pripravljen napitek dva, po potrebi tri dni, pijte trikrat na dan.

Vitamin C kot preventiva

Vitamin C res pomaga krepiti odpornost, vendar tedaj, ko vas ujame prehlad, ne bo imel pravega učinka. Bolje ga je jemati preventivno. Je pa dobrodošel za zaščito in zdravljenja cink, saj zavira razmnoževanje virusov, ki povzročajo prehlad. V leta 2010 izvedeni raziskavi se je izkazalo, da lahko jemanje cinka med prehladom za 35 odstotkov skrajša čas okrevanja.

Kaj pa, če prehlad ni samo prehlad?

Za prehlad sta značilni temperatura, nižja od 38 stopinj Celzija, in bolečina v grlu, ki jo spremljata sluz ter zamašen nos. Pri gripi temperatura naraste tudi nad 38 stopinj Celzija. Zanjo so značilne bolečine v mišicah in močan glavobol. Obe okužbi sta virusni in antibiotiki so pri zdravljenju teh nekoristni. Bakterijske okužbe se kažejo kot glavobol, močna bolečina v grlu, zatečene bezgavke, beli madeži na jeziku, žrelu in notranji strani lic. Natančno diagnozo pa lahko določi le zdravnik, ki po potrebi predpiše antibiotike.