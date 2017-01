Napitek perujskih Indijancev

Ayahuasca, poznana tudi pod imenom yagé ali yajé, je zeliščni napitek, narejen iz rastlin, ki rastejo v amazonski džungli. Zvarek se pripravlja po različnih receptih, ki se od regije do regije razlikujejo. V Braziliji, Peruju in Ekvadorju pri njegovi pripravi uporabljajo tropsko plezalko Banisteriopsis caapi, ki jo včasih kombinirajo z listi grmovja Psychotria, ki vsebuje psihedelično sestavino dimetiltriptamin (DMT), v Ekvadorju in Kolumbiji pa tropsko plezalko kombinirajo z listi različnih grmovnic.



Za kaj se uporablja



Zeliščni napitek ayahuasca uporabljajo perujski Indijanci pri svojih zdravilnih obredih, saj naj bi ta za posameznika imel spiritualne in terapevtske učinke. Vse bolj priljubljen pa je tudi pri tistih, ki si želijo tako imenovane šamanske izkušnje, v kateri doživijo intenzivne halucinacije, ki jih povzroči napitek. Žal pa se je tovrstno preizkušanje za mnoge končalo tragično.



Kako se obred izvaja



Obredi, v katerih se uživa napitek ayahuasca, se običajno izvajajo v Južni Ameriki, vodijo pa jih šamani, ki so zanje posebej izurjeni, prav tako za pripravo napitka. Šaman tega postreže med obredom, ki poteka v njegovi koči oziroma kolibi, ki je običajno nekje v pragozdu. Še preden posameznik zaužije ayahuasco, pa mora prestati iniciacijo, saj si mora obred zaslužiti.



Kako deluje



Napitek ima zaradi vsebnosti dimetiltriptamina (DMT) psihedelične učinke, ki povzročajo halucinacije. Posamezniki so lahko takoj po zaužitju popolnoma vzhičeni, prestrašeni ali pa doživljajo nekakšno razsvetljenje. Pogosto imajo tudi privide, v katerih vidijo dobesedno vse mogoče – od živali do prikazni, robotov, neznanih bitij in še kaj. Sicer pa ima napitek učinek tudi na fizično telo, saj lahko povzroči bruhanje, drisko, povišan krvni tlak in srčni utrip, zoženje zenic in še kaj. Po mnenju šamanov naj bi se iz telesa tako izločali tako negativna čustva kot tudi negativna energija, ki so se skozi življenje nabrali v telesu posameznika.



Duhovni učinki



Mnogi ayahuasce ne uživajo le zaradi psihedeličnih učinkov, ampak tudi zato, ker naj bi se po njenem zaužitju duhovno prebudili in prerodili. Nekateri naj bi v tem stanju celo prišli v stik z višjimi duhovnimi sferami in duhovnimi bitji, kot so vodniki in zdravitelji. Mnogi pa zatrjujejo, da so po zaužitju napitka dojeli, kakšno je njihovo poslanstvo na zemlji ter kako lahko postanejo boljši ljudje.

Pozitivni učinki

Strokovnjake zahodne medicine je ayahuasca v zadnjih letih pritegnila predvsem zato, ker bi lahko bila učinkovito zdravilo proti depresiji. Na univerzi São Paulo v Braziliji so celo izvedli manjšo študijo, v kateri so šestim prostovoljcem psihiatrične enote v bolnišnici dali manjši odmerek napitka in ugotovili, da jim je pomagal pri izboljšanju depresije.



Negativni učinki



Uživanje zeliščnega napitka ayahuasca je varno le, če ste popolnoma zdravi in če ga pripravi oseba, ki je za to dobro usposobljena, sicer lahko povzroči zdravstvene težave, v skrajnem primeru tudi smrt, ki so jih v Južni Ameriki našteli že kar precej. Večinoma so bile zanje krive predhodne zdravstvene težave, kot sta bolezen srca ali povišan krvni tlak, smrt pa lahko povzroči tudi prevelika količina zaužitega napitka.



Zdravje



Obreda uživanja napitka ayahuasca se lahko udeležite le, če ste popolnoma zdravi in ne uživate nobenih zdravil. Ne smete se ga udeležiti, če ste v slabem psihičnem stanju ali trpite za katero duševno boleznijo.



Fizične priprave



Vaše telo mora biti pred obredom v dobri fizični kondiciji in tudi energijsko uravnoteženo, saj bo tako obred bolje tekel oziroma se boste po njem lažje in hitreje vrnili v normalno stanje. To boste najlažje dosegli, če boste vsaj tri- do petkrat na teden vadili in se uravnoteženo prehranjevali.



Priprava duha



Na obred se lahko pripravite tako, da ste v dobrem psihičnem stanju, mirni, pozitivno naravnani in seveda odprtega srca. Pri doseganju psihičnega ravnovesja si sicer lahko pomagate z jogo, meditacijo ter dolgimi sprehodi v naravi.