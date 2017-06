Napitek, ki spodbuja čiščenje pljuč

Če ste kadilec, če ste se tej razvadi odločili odpovedati ali če sodite med bivše kadilce, so vaša pljuča obremenjena s strupenimi snovmi iz tobačnih izdelkov. Da bi jim nekoliko pomagali pri njihovem čiščenju, si postrezite z napitkom iz treh naravnih sestavin: ingverja, čebule in kurkume.

Kako pomagajo

Ingver med drugim pomaga pri izločanju v pljučih nakopičene sluzi. Čebula tako kot česen vsebuje protirakave snovi in je odličen zaveznik v boju z malignimi obolenji ter učinkovito ščiti pred različnimi boleznimi dihal. V kurkumi je veliko vitaminov in mineralov, vsebuje pa tudi maščobne kisline omega 3. Deluje protivirusno, protibakterijsko in varuje pred malignimi obolenji. Skrbi za zdravje vsega telesa in spodbuja čiščenje ter obnovo pljuč.

Za napitek, ki čisti pljuča, potrebujete:

400 gramov čebule,

en liter vode,

400 gramov medu (lahko javorjevega sirupa ali sladkorja),

dve žlici kurkume,

za palec veliko korenino svežega ingverja.

Priprava:

Vodi dodajte med in vse skupaj zavrite.

Čebulo narežite na četrtine, na manjše koščke narežite ingver in ju dodajte vodi.

Na koncu dodajte kurkumo in vse skupaj na zmerni temperaturi kuhajte tako dolgo, da povre polovica tekočine.

Precedite in nalijte v steklenico.

Ko se ohladi, pospravite v hladilnik in vsako jutro ter zvečer dve uri po obroku zaužijte dve žlici.

Napitek bo dobrodošel tudi, kadar vas pestijo prehlad, kašelj ali gripa, saj pomaga pri izločanju sluzi iz pljuč in tako pripomore k hitrejšemu okrevanju.