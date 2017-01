Namesto teniškega – selfie komolec

Sodobna tehnologija hitro prevzema nadzor nad našim življenjem in tudi zdravjem: z vsako uro, ki jo preživimo pred zaslonom, se večajo možnosti različnih zdravstvenih težav in slabšajo odnosi v družini ali partnerstvu. Večina ljudi se zaveda, da preveč gledanja v mobilni telefon škodi, nova študija pa je pokazala, da so pametni telefoni celo bolj nezdravi, kot ste menili doslej – zlasti ko govorimo o očeh. Otroci, ki dlje uporabljajo mobilnik, več kot tri ure na dan, imajo več simptomov suhih oči, kažejo izsledki raziskave, objavljene v publikaciji BMC Ophthalmology. Po mesecu dni neuporabe mobilnika so simptomi izginili. Stanje, pri katerem se oči ne solzijo dovolj, navadno povezujejo s starejšimi ljudmi, specialisti pa so prepričani, da je pri otrocih podcenjeno.



Suho oko ni edina težava, ki jo povzroča (pretirana) raba mobilnega telefona. Zaradi tipkanja in drsanja po telefonu se lahko vname tetiva, poznamo pa še eno zdravstveno težavo sodobne dobe, ki utegne napasti slehernega uporabnika mobilnega telefona: selfie komolec. Gre za simptome, ki spominjajo na teniški komolec, a za tem sodobna mladina ne bo trpela. No, selfie komolec je posledica prevelikega naprezanja roke v upanju, da bomo našli najboljši kot za samofotografiranje in naredili popoln selfie. Posledica so deformacije tetive, bolečine, vnetje v mišicah – vse to so bili doslej simptomi naporne telovadbe. In zdravljenje? Na boleče mesto denite obkladek, če ne gre drugače, obiščite zdravnika, ki vam bo predpisal ustrezno terapijo, morda protivnetna zdravila.



Mozolji, podbradek, gube



Seznam stanj in tegob, za katere lahko okrivimo mobilnike, se tu ne konča. Mobilni telefoni so glavni krivec za vseprisoten stres, nenehno zvonjenje, piskanje, vibriranje nas lahko pripeljejo do roba, zlasti če pogosto preverjamo aparat in si belimo glavo z vprašanjem, zakaj še nismo dobili sporočila, ki ga vneto pričakujemo. Nikar ga ne jemljite v posteljo, svarijo švedski raziskovalci, saj moti spanec, pretirana raba mobilnika pa je povezana tudi z depresijo.



Ne le na slabo stanje psihe, mobilniki vplivajo tudi na videz. Polni so umazanije in bakterij, ki se prenašajo na kožo, posledica pa so neželeni mozolji na licu in bradi. Če se vam to dogaja, redno čistite zaslon, uporabljajte alkohol in krpe iz mikrofibre ali pa one, namenjene čiščenju očal. Potem počakajte nekaj minut in aparat znova prižgite. Še najbolje pa je, da uporabljate slušalke, po katerih boste klepetali. A pozor: ne pozabite na primerno glasnost, da si ne boste poškodovali sluha. Zato stišajte ton. Če imate slušalke v ušesih tudi na poti na delo in poslušate glasbo, tega raje ne počnite, ne le zaradi varovanja sluha: raziskave so pokazale, da je vse več mladih udeleženih v prometne nesreče zaradi uporabe slušalk. Zaradi teh (in preglasne glasbe) ne slišijo prometa okoli sebe, od leta 2006 se je število nesreč potrojilo, kažejo raziskave. Najpogosteje se znajdejo pred avtomobilom na prehodih za pešce ali v križiščih, kar tri četrtine teh nesreč pa se za pešce in kolesarje konča s smrtjo.



V stiku z vsemi, a nedružabni



A prav mladi si ne znajo predstavljati življenja brez mobilnika, v roki ga stiskajo tudi po 12 ur na dan. Tako se je razvila nomofobija ali strah pred izgubo telefona oziroma puščanjem aparata doma. Rešitev je v postopnem odvajanju od tipkanja in brskanja ter krajšanju časa, ki ga posameznik preživlja pred zaslonom. Če pogosto slišite, kako mobilnik vibrira, potem pa spoznate, da ste si vse le domišljali, govorimo o sindromu fantomskega vibriranja, ki ga nekateri občutijo tudi v primerih, ko je telefon – ugasnjen. Tisti, ki neumorno preverjajo svoj mobilnik, si poskušajo izboljšati razpoloženje, pravijo znanstveniki iz Teksasa. Tisti, ki mobilnika ne spuščajo iz rok, so nagnjeni k spremembam razpoloženja in čustveni nestabilnosti, obenem pa se težko osredotočijo. S pogosto rabo telefona je povezana depresija, pravijo in še, da ekstrovertirani pogosteje uporabljajo mobilnike kot introvertirani – sramežljivi niso toliko nagnjeni k odvisnosti od mobilnih telefonov.



Prav ta, odvisnost, pa je verjetno najhujše stanje od vseh. Mobilni telefoni nam sicer pomagajo, da smo v (nenehnem) stiku z okolico, vendar smo obenem tudi manj družabni. Tehnični pripomočki posameznika posadijo pred zaslon in ga izolirajo od okolice, ko je posledica uporabe računalnika, tablice oziroma telefona socialna izolacija posameznika, pa že govorimo o odvisnosti.

Esemes vrat



Se sprašujete, zakaj vas pogosto bolita hrbet in vrat? Vzrok morda tiči v esemesanju, brskanju po mobilniku ali uporabi družabnih omrežij. Da bi se ognili težavam, držite mobilnik naravnost pred očmi, nekako tako, kot uporabljamo računalnik; tako imenovani esemes vrat je v ZDA tako pogosto stanje, da so celo ustanovili inštitut za njegovo proučevanje. Zdravniki svarijo, da lahko leta uporabe tehnologije škodujejo človeškemu organizmu zaradi prisilne drže, dolgotrajnega ždenja v nenaravnih položajih. Največja nevarnost je za hrbet, vrat, rame in roke. Ker ste ves čas nagnjeni nad telefon, je koža manj elastična, ker je manj kolagena, postane viseča, nastajajo podbradek in gube na vratu. Pa tudi okoli oči: tam je koža nežna, tanka, tam so naše slabe navade najprej opazne.