Namesto poceni konoplje za zdravje draga sintetika

Med velikimi zdravstvenimi katastrofami, ki so zaznamovale preteklo leto, je zagotovo zakonodaja, ki predpisuje uporabo konoplje v medicini. V mnogih deželah so že spoznali, da je to izjemno zdravilna rastlina, ki lajša in zdravi hude bolezni, kot so rak, multipla skleroza, epilepsija, fibromialgija, psihosomatske bolezni in glavkom, ter celo zmanjšuje rakave tumorje, a v naših zakonih še vedno prevladuje prepričanje, da je to zgolj hudičeva zel, ki ogroža (mlade) ljudi in jih vodi v odvisnost. Konoplja se zato še vedno uvršča med prepovedane droge, zaradi česar je močno okrnjena uporaba naravne konoplje v medicini.



To za mnoge, ki bi se lahko (o)zdravili s konopljo, pomeni, da so obsojeni ali na iskanje zdravja na črnem trgu ali pa se morajo zdraviti s sintetičnimi preparati, ki jih izdeluje farmacevtska industrija, in so dokazano manj učinkoviti in celo bolj nevarni od naravnih. Povrhu vsega pa so, kot vsi farmacevtski izdelki, še strašansko dragi. Posamezniki, ki se zdravijo z bolj učinkovito naravno in ekološko konopljo, so ves čas v prekršku, medtem ko farmacevtska industrija z manj učinkovitimi, sintetičnimi kanabidoidi kuje milijonske dobičke, kar je za mnoge poznavalce legalni kriminal. Seveda gre vse skupaj na naš račun, saj konec koncev za to plačujejo javne zdravstvene blagajne.

