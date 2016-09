Največ ga vsebujeta paprika in sveži šipek

So limone in citrusi res tako bogat vir tega vitamina? Analize kažejo, da ga paprika vsebuje precej več, tudi jabolka ga nimajo nič manj.



Kaj je vitamin C?



Gre za snov, ki je pomembna za telo, predvsem za delovanje imunskega sistema, zdrave zobe in dlesni, zdrave kosti, kožo, ima vlogo pri regeneraciji telesa po vadbi, pomembno funkcijo pri delovanju žil ter pozitivno vpliva na kardiovaskularne bolezni.



Prav tako je vitamin C odličen antioksidant, ki uniči proste radikale – toksične snovi, ki nastajajo v našem telesu. Z uživanjem hrane, bogate s tem vitaminom, tudi povečamo absorpcijo železa iz prebavnega traka v kri.

Tako zmanjšamo možnosti nastanka težav s slabo krvjo in posledično stalno utrujenostjo. Pomanjkanje vitamina C lahko opazimo po simptomih, kot so utrujenost, krvaveče, vnete in boleče dlesni.



V limonah prav toliko kot v jabolkih



Vitamin C najdemo v sveži rastlinski hrani tudi v krompirju. Po navadi slišimo, da so limone in drugi citrusi bogati viri te snovi. Pravzaprav pa imajo ti popolnoma povprečno vsebnost tega vitamina. Količina, ki jo najdemo v limoni ali pomaranči, je primerljiva s količino v jabolkih. Mnogo več ga imajo ohrovt, jagode, paprika, peteršilj, brokoli …



Kar tridesetkrat več kot limona pa ga ima svež šipek, prav tako je njegov bogat vir zelje.

Svetovne zdravstvene organizacije predpisujejo uživanje 90 mg vitamina na dan. Nosečnice in športniki pa še nekoliko več, in sicer okoli 110 mg.

Svetovne zdravstvene organizacije predpisujejo uživanje 90 mg vitamina na dan, nosečnice in športniki pa še nekoliko več, in sicer okoli 110 mg. Povprečen človek zaužije dovolj vitamina C na dan že s približno 10 dag brokolija ali 15 dag zelja ali dvema srednje velikima pomarančama (www.nutis.org).



Vitamin C in priprava hrane



Posebno pozornost moramo nameniti dejstvu, da je vitamin C zelo nestabilen. To pomeni, da bomo izgubili vsega, če bomo hrano kuhali ali pregrevali, občutljiv je namreč za visoke temperature.



Pri namakanju ali kuhanju sadja in zelenjave v vodi vitamin C preide v vodo, ki jo po navadi odlijemo stran.



Občutljiv je tudi za svetlobo, zato sadje oz. zelenjavo narežemo šele tik preden jo bomo zaužili, če želimo izkoristiti vitamin C, ki se v njih skriva.