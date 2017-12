Najpogostejši napaki pri umivanju las

Zdi se vam, da ne glede na to, kako pogosto si umivate lase, ti hitro postanejo mastni in umazani. Morda je za to krivo napačno negovanje las, natančneje umivanje, ki škoduje tako samim lasem kot tudi lasišču. Frizer Paul Windle pravi, da sta za to krivi predvsem dve napaki.

Ena za drugo

Prva napaka je uporaba prevelike količine šampona in druga je nepravilno izpiranje las. Boljše, kot da si operete lase enkrat z večjo količino šampona, je to storiti dvakrat z manjšim odmerkom. In še nekaj: temeljito izpiranje je celo pomembnejše kot šamponiranje.

Čisti voda, ne šampon

»Voda, s katero si splakujete lase, odstranjuje umazanijo z njih in lasišča, ne šampon. Z izpiranjem ne morete pretiravati, lahko pa ste pri tem preveč površni in si zanj ne vzamete dovolj časa,« pravi Windle. Za nezadovoljstvo s pričesko pa je lahko kriva tudi napačna izbira šampona. Po njegovem mnenju so najboljši miceralni, ki so blagi, nežni in odlični zlasti za občutljivo lasišče. Ti šamponi namreč odstranjujejo drobne maščobne celice, ki sicer ostanejo na laseh in lasišču ter privlačijo nečistočo iz okolice. Z njihovo uporabo si bo treba lase prati redkeje, piše Daily Mail.