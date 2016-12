Najpogostejše napake staršev

Vsi starši grešijo, občasno napravijo kakšno napako, brez tega skorajda ne gre. Ameriški družinski psiholog Mike Leary pa je zbral najpogostejše napake, za katere trdi, da lahko dolgoročno škodijo otroku. »Srečal sem veliko staršev, ki so ravnali z dobrimi nameni, a so se ti sfižili. Posledice so lahko grozne, od samopoškodovanja do samomora,« pravi in svetuje, da se jim poskušajmo izogniti, če je le mogoče. Pa poglejmo.



Prevelika izbira: ta otroke bega, postanejo živčni in se ne morejo odločiti, kaj je prav.



Hvala prav za vse, kar naredijo: posledica tovrstnega početja je, da otroci postanejo skoraj odvisni od pohval in ne bodo naredili ničesar, če v tem ne bodo videli koristi.



Sreča vedno in za vsako ceno: otrok se mora naučiti, kako osrečiti sebe. Če si še tako želimo, starši otroka pač ne moremo prisiliti, da je srečen.



Ves čas ugajati: skoraj zagotovo bo menil, da so dosežki edina pot do sreče. V resnici je to osnova nikoli zadovoljnih ljudi, ki želijo preveč, kar jih lahko požene v odvisnost ali kompulzivno vedenje.



Preveč aktivnosti: če ima otrok dovolj dejavnosti, mu po glavi ne bodo hodile neumnosti, menijo številni starši. Toda tako kot odrasli lahko tudi otrok pregori, postane nezadovoljen, celo agresiven.



Govorjenje, da je najpametnejši: s tem tvegamo, da bo otrok postal aroganten, saj bo mislil, da je nekakšen nadčlovek, preostali pa neumni. Ali pa bo mislil, da mora igrati nekaj, kar ni. V nobenem primeru v družbi ne bo pretirano priljubljen.



Izogibanje pogovoru o tabu temah: starši se pogosto boje pogovora o seksu, smrti, istospolni usmerjenosti; a izogibanje ne bo pomagalo – otrok bo informacije dobil drugje, vsebina pa vam morda ne bo všeč.



Pretirana kritičnost do napak oziroma domneva, da so otroci, ki so pod nenehnim nadzorom, uspešnejši in boljši: preveliko pričakovanje otroka sili v perfekcionizem, ko naredi napako, pa se ima za manjvrednega, v najhujšem primeru ga lahko to prižene do samopoškodovanja.



Zasramovanje, ignoriranje, grožnje: ne dopustite, da bi kdaj pomislil, da ga ne boste imeli radi zaradi nečesa, kar je naredil: če se bo počutil zapuščenega, se bo preprosto nehal zanimati.



Pretirano pričakovanje glede na starost: ne pričakujte, da bo opravljal tisto, za kar je še premajhen. Majhni otroci pač ne morejo sklepati odločitev, štiriletniki ne morejo skrbeti za mlajšega brata. Leary pravi, da številni njegovi pacienti niso imeli družine, ker so že kot otroci poskrbeli za eno.



Neomejen čas pred zasloni: dajte mu možnost, da je otrok, da uporablja domišljijo in se igra, zlasti na zraku.



Nedopuščanje dolgočasja: nekateri starši mislijo, da morajo preprečiti otrokov dolgčas. A tako mu vzamejo možnost, da postane ustvarjalen in sam poišče zabavo.



Varovanje pred posledico in izgubo: nekateri starši vse delajo namesto otrok – rešujejo njihove probleme, jim kupujejo vse, kar si želijo, celo lažejo zanje... Zato ne razvijejo spoštovanja. Otrok se mora naučiti dobivati svoje izkušnje.



Preprečevanje tvegane igre: otroci so bolj zdravi, spretnejši in srečnejši, če jim dovolite, da malo razširijo svoje meje.



Nepogovor pred spanjem: bolje bodo spali in se počutili ljubljene, če boste pokazali zanimanje za njihov dan in to, kar so doživeli.



Neprebiranje knjig, ko so majhni: škoda, saj morajo biti pri tem mirni in uporabljati domišljijo, obenem pa jih tako pripravljate tudi na šolo, na zbrano poslušanje, ter poskrbite za večjo ustvarjalnost.



Udarec po zadnjici: udarci nikoli niso tako močni kot ljubezen, otrokom le še krepijo občutek jeze in jih učijo, kako se jim ogniti – z laganjem; raje jim pojasnite, tako jih ne boste razvadili, jih pa boste naučili mirnega in dostojnega reševanja sporov.