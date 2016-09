Najpogostejše napake pri pripravi smutija, ki jih najbrž počnete

Dober in hranljiv smuti je res idealen za začetek dneva: hitro je pripravljen in vsebuje številne snovi, ki jih telo zjutraj potrebuje. A vendar zadeva ni tako preprosta, kot se zdi. Kajti pri mešanju sestavin najbrž tudi vi počnete kakšno od najpogostejših napak. Poglejte, katere so in kako se jim izogniti.

Površna priprava

V sesekljalnik stresete izbrane sestavine, ga vklopite za nekaj minut in vsebino nalijete v kozarec. To, da so v njej še koščki sadja ali zelenjave, vas morda res ne moti, a raje si vzemite čas in počakajte nekaj minut dlje, da se bo resnično sesekljalo vse, kar je v napravici, in bo napitek povsem tekoč.

Brez dodatka zgoščevalcev

Zmeški naj bi bili po teksturi kremasti in bogati, zato vedno dodajte breskve, mango, marelice ali banane, ki vsebino nekoliko zgostijo. Lahko dodate tudi nekaj namočenih semen lanu ali oljne kadulje in si tako poleg vitaminov zagotovite še maščobe omega 3.

Pretiravate s praški

Povedano preprosto: razni beljakovinski praški in drugi dodatki niso vedno dobri. Zlasti ne, če jih je preveč. Preden v sesekljalnik stresete žličko tega in onega, preberite, kaj piše na njihovi embalaži. Neredko boste našli tudi umetna sladila in drugo povsem nepotrebno in celo škodljivo vsebino. Boljše je ostati pri povsem naravnih sestavinah.

Preveč sladkorja

Za nobeno ceno ne dodajajte sladkorja. Če dodajate jogurt, ostanite pri nesladkanem. Jagodičevje, banane in mandljevo mleko so sladki že sami po sebi ter so odlični dodatki, če bi raje slajši napitek. Če pa se vam zdi presladek, ublažite okus z nekaj kapljicami soka limone ali limete.

Pretiravanje s pestrostjo

Pravilo, ki ga velja upoštevati, se glasi: manj je več. Res je vabljivo dodati malce ohrovta, zelja, špinače, avokada, jagodičevja, banane in še kvinoje, a raje izberite tri, največ štiri sestavine. Sicer nad okusom ne boste navdušeni, zlasti če boste pretiravali z zelenjavo.

Preveč ledu

Zaradi pretiravanja z ledenimi kockami se bodo maščobe iz kokosovega olja, lanenih semen ali oreščkov težje pomešale z vsebino. Zato led dodajajte čisto na koncu, ko je vse dobro premešano. Še boljše pa bo, če boste namesto ledu uporabili zamrznjeno sadje, ki ste ga rešili pred propadom in ga pospravili v zamrzovalnik.

Vso tekočino dodate naenkrat

Če boste kokosove vode, mleka ali soka dodali preveč, bo zmešek pretekoč. Nalijte najprej polovico pripravljene tekočine, nato dodajte sadje in zelenjavo, premešajte ter preverite teksturo. Po potrebi prilijte še malo tekočine.

Uporabljate premalo zrelo sadje

Če vam ne teknejo na pol zrele slive ali breskve, tudi v napitku ne bodo primerne. Premalo zreli sadeži se ne bodo dobro zmleli, ne bodo spustili dovolj soka in okus napitka ne bo dober. Toda sadje, ki je že prezrelo in poškodovano, je za pripravo zmeška odlično, saj mu zagotavlja pravo teksturo in odličen okus.

Sledite receptu

Bodite domiselni in ustvarjalni, obstaja namreč nešteto možnosti in kombinacij: dodajte različne jagode, oreščke, nekaj za gostejšo teksturo in kvalitetno rastlinsko mleko. Na zdravje!