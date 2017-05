Najpogostejša napaka pri intimni negi

Zagotavljanje in vzdrževanje intimne higiene sta pomembni del osebne nege. A vendar le pravilen način ohranja zdravje spolovil ter jih varuje pred vnetji. Kot opozarjajo ginekologi, številne pripadnice nežnejšega spola uporabljajo mila in kopeli, ki so sicer izdelana v ta namen, a izbira teh ni najprimernejša.

Pametna izbira

Milo je lahko preagresivno za nego intimnega področja. Če ga že uporabljate, izbirajte izključno tista, katerih pH znaša od 4,6 do 4,8. Le taka ne porušijo naravne pH-vrednosti spolovil.

Najbolje samo voda

Kot sicer opozarjajo ginekologi, je vsaka nega s kemičnimi pripomočki nepotrebna, saj se vagina čisti sama in bi njeno notranjost morali spirati zgolj z vodo. Različna mila porušijo naravno ravnovesje bakterij, kar vodi v draženje in vnetja. Enako kot za mila velja za posebne kopeli, četudi so namenjene intimni negi.

Poleg mil in kopeli nevarnost za zdravje intimnih predelov predstavljajo tudi intimni robčki, osvežilci ter drugi izdelki, s katerimi naj bi si pomagali do svežine tam spodaj. Lahko jih izpirate s čaji (denimo žajbljevim), uporabljate lahko tudi jedilno sodo z vodo, kemičnim preparatom pa se je bolje izogibati.

Še eno opozorilo

Večina žensk curek vode med prhanje usmeri neposredno v vagino, kar pa prav tako ni primeren pristop. Curek pod slabšim pritiskom usmerite tako, da se čez vagino zliva z zgornje strani nožnice. Tako je mogoče preprečiti, da bi umazani delci in bakterije zašli globlje v spolovila.