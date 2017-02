Najnižja država na svetu

Maldivi so otočje v Indijskem oceanu, sestavljeno iz 26 atolov, ostankov vulkanskih kraterjev, ki v obliki otokov, otočkov in koralnih grebenov štrlijo iz morja. Prebivalstvo je islamske veroizpovedi in na nekaterih manj turističnih otokih, kjer živijo domačini, boste težko kupili alkoholno pijačo in tudi kopanje v kopalkah je marsikje prepovedano. Tam se pričakuje, da sta moški in ženska zakrita od ramen do kolen, zadostujejo kratka majica in bermuda hlače. A brez strahu: vsaj malo turistično razviti otočki imajo tako imenovane bikini beaches, kjer so kopalke dovoljene. Še ena zanimivost in hkrati prepreka je ta, da si Maldivijci ne želijo turistov z nahrbtniki, ki bi nenadzorovano in poceni postopali od otoka do otoka. Zaradi tega so dvignili cene v trgovinah, restavracijah in hotelih, ob pristanku na letališču pa morate oblastem navesti, kje imate rezervirane počitnice.



Dokaj neokrnjen je otok Dhigurah v atolu Ari. Cena za prevoz od glavnega mesta Mali, kjer pristane večina turistov, je odvisna predvsem od želje po hitrosti in načinu. Za običajno barko, s katero se prevažajo lokalci, plačate od pet do osem evrov, a se boste cijazili tudi do osem ur. Za dveurni prevoz z gliserjem je cena od 70 do 90 evrov, letalski transfer, ki traja manj kot pol ure, pa stane od 150 do 300 evrov.Dhigurah vabi predvsem željne miru na večkilometrski plaži ter potapljanja v morju, ki s pestrostjo preseneti tudi najbolj izkušene. Na otoku so samo trije manjši hoteli, v katerih se posamezniku popolnoma posvetijo in mu želijo ustreči na vsakem koraku. Hotel Boutique Beach je najbolje ocenjen in obiskan, lastnica je Angležinja, ki se je v otok zaljubila pred leti, ko se je tam prvič potapljala. Ker je bila vodja prodaje v uspešnem podjetju, je prihranjeni denar in znanje vložila v hotelček s šestimi dobro opremljenimi sobami, a se namerava razširiti, saj zaradi velikega povpraševanja najema sobe sosednjega hotela. Razen odličnih šrilanških kuharjev so vsi zaposleni domačini.

