Najmočnejši ubijalci zadaha

S česnom in čebulo začinjene jedi so okusne, a prav te so tudi največji sovražniki svežega diha. Vendar se jim zato ni treba odpovedati, je pa dobro spoznati, s čim lahko neprijetne posledice premagate. Tri rešitve vam bodo gotovo v pomoč.

Peteršilj

Nekateri mu pravijo tudi naravni osvežilec diha. Predvsem, ker je bogat s klorofilom. Ta je velik sovražnik bakterij, ki so v ustih vir zadaha. Po obroku grizljajte vejico svežega peteršilja ali si iz njega pripravite napitek: zmešajte pol litra vode in za približno pol dlani nasekljane dišavnice. Vse skupaj zavrite in kuhajte nekaj minut, nato pa precedite in ohladite. S tekočino si po obroku večkrat sperite usta.

Gorčica

Ta ni samo odličen dodatek mesnim jedem, temveč se učinkovito bori tudi proti zadahu ter ubija vonje po čebuli in česnu. Po obroku vzemite žličko gorčice in jo zadržite v ustih ter nato izpljunite. Če vam okus ustreza, jo lahko seveda tudi pogoltnete.

Zeleni čaj

Okusen napitek prinaša ogromno koristi za zdravje, med drugim zagotavlja sveži dih. Sestavine v njem nevtralizirajo vonje v ustni votlini in pomirjajo tudi želodec. Preden vsak požirek pogoltnete, ga nekaj časa zadržite v ustih, za še boljši učinek pa čaju dodajte sok limone.