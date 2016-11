Najlažji način za ohranjanje čistih in zdravih jeter

Jetra so organ, ki skrbi za številne življenjsko pomembne presnovne procese v organizmu, za shranjevanje vitaminov in mineralov, pa tudi za razgradnjo škodljivih snovi, kot so alkohol, zdravila in nezdrave maščobe.

Včasih potrebujejo pomoč

Za delovanje organizma so zdrava jetra ključnega pomena, zato je pomembno zanje skrbeti, preden se pokažejo simptomi njihovih bolezni oziroma preobremenjenosti, ki vodi v njihovo zamaščenost. Če je pregreh v prehrani preveč, se posledice teh v obliki maščob nalagajo med jetrnimi celicami in ovirajo osnovno vlogo jeter, razstrupljanje. Zlasti če ste ljubitelji dobre kapljice, močno začinjene in mastne hrane in podobnih radosti, jih je zato treba redno čistiti.

Preprosto, a učinkovito

Eden najenostavnejših načinov za detoksikacijo jeter je s pomočjo rozin. Izberite kakovostno, naravno sušeno suho grozdje, ki ni preveč trdo in ne preveč mehko ter ni poškodovano.

Kako si z njim pomagati

Pol skodelice rozin zjutraj prelijte z vodo in počakajte 15 minut. Nato jih dobro sperite pod curkom tekoče vode.

Tako oprane rozine prelijte s skodelico prekuhane, a ohlajene vode.

Pustite 24 ur.

Naslednje jutro pred zajtrkom popijte tekočino in pojejte rozine.

Ulezite se v posteljo, počivajte uro in pol do dve uri ter na desno stran želodca položite toplo oblogo. Lahko termofor ali plastenko s toplo vodo.

Mesec dni postopek ponavljajte enkrat na teden, zanj pa si vzemite čas dvakrat na leto, najboljše po dneh, ko je bilo veliko priložnosti za praznovanja, med katerimi ste šli malce čez mejo.