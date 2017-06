Najcenejši način za premagovanje celulita

Da bi se še pred dopustom znebili zoprne pomarančne kože ali vsaj nekoliko prikrili njeno vidnost, ne potrebujete dragih kozmetičnih preparatov in postopkov. Dovolj je, da si priskrbite običajno olje za nego otroške kože in si vzamete 15 minut časa.

Z oljem si vsak dan zmasirajte kritične predele telesa. Masaža preprečuje kopičenje vode v podkožju, s hitrejšim izločanjem te pa se izločajo tudi strupene snovi iz organizma in celulit je manj opazen. Ta oblika premagovanja nadloge je eden najučinkovitejših in najcenejših načinov, kdaj si boste zanj vzeli čas in kako intenzivna bo masaža, pa je odvisno samo od vas.

Postopek

Vse, kar morate storiti, je, da si vsak dan 15 minut masirate dele telesa, kjer je celulit najopaznejši. Lahko pred televizijo na kavču, pazite le, da olje ne bo pristalo na njem.

Na telo si nanesite malo olja (boljše je od krem, saj se ne vpija tako hitro) in se masirajte s krožnimi gibi. Uporabljajte kombinacijo prstov ter dlani, pritisk naj bo takšen, kot vam najbolj ustreza. Ne bodite pregrobi, da ne bi nastale modrice ali druge poškodbe kože. Dodate lahko tudi rahlo ščipanje, ki prav tako spodbuja limfni in krvni pretok.

Bodite dosledni in vztrajni, kmalu bo celulit ob primerni prehrani in zadostni količini zaužite vode manj opazen, vi pa boste s ponosom oblekli kopalke.