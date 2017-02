Najboljših pet živil v času gripe in prehlada

Ključ za zaščito pred gripo in prehladom je dober imunski sistem. Za krepitev tega pa gre izbirati živila, ki nanj blagodejno vplivajo ter tako varujejo pred okužbami ali jih pomagajo preboleti. Za to so najzaslužnejše zdrave maščobe, antioksidanti, probiotiki, protivirusne in protibakterijske učinkovine. Katera so z njimi najbogatejša in bi zato morali z njimi oplemenititi zimski jedilnik?

Česen proti bakterijam in virusom: Najboljši je svež, na solati ali z ribo, morda s koščkom kruha. Preden se z njim okrepčate, naj nasekljan čaka 10 minut, da sprosti vse učinkovine, ki onemogočajo delovanje virusov in škodljivih bakterij ter krepijo odpornost.

Cejlonski cimet: Deluje protimikrobno, značilen okus izvira iz sestavine cinemaldehid, ki sestavlja 60 odstotkov njegove skorje in se ponaša s prej omenjenim protimikrobnim delovanjem. Vsak dan ga prehrani dodajte žličko. Lahko tudi v čaj.

Zeleni čaj proti vnetjem: Snovi katehini, ki se v čaju nahajajo, imajo antioksidativno, protirakavo in protivnetno delovanje. V zaščiti pred sezonskimi obolenji je priporočljiva vsaj skodelica na dan.

Ingver in kurkuma: Veljata za idealni začimbi za zimske dni, saj izjemno okrepita odpornost. S kurkumo lahko začinite številne jedi. Zaužijte je vsaj pol žličke na dan, ingver pa je odličen v čaju ali limonadi. Lahko grizljate tudi samega, vendar je njegov okus zelo močan.

Bučne peške: Bogate so z zdravimi maščobami, beljakovinami, vitaminom E ter s cinkom. Prav ti pa so izjemni zavezniki dobre odpornosti, zato si namesto običajnih prigrizkov v zimskih večerih privoščite bučne peške.