Najboljši napitki za spanje

Če se vsak večer mučite zaspati ali se ponoči zaradi plitkega spanca zbujate, si poglejte tri napitke, ki pomirjajo, hitro zazibajo v spanec in zagotavljajo kakovosten nočni počitek in jutro, polno sveže energije.

Mleko s pravimi dodatki

Mleko je že od nekdaj znano po svojem pomirjajočem delovanju, še učinkovitejše bo, če mu boste dodali malo muškatnega oreščka in medu. Lahko pripravite tako imenovano zlato mleko, ki po stari indijski medicini zaradi kurkume, meda in črnega popra pomirja.

Kamilični čaj

Tudi ta pomirja in je tako kot baldrijanov odličen za zdravljenje nespečnosti. Pomaga tudi čaj iz hmelja.

Sestavine: žlička posušenih cvetov kamilice, prav toliko posušenih cvetov sivke, dva decilitra in pol vode, malo mleka in medu.

Zavrite vodo iz njo prelijte posušene cvetove. Počakajte 10 do 15 minut, precedite in po želji dodajte malo mleka in medu.

Sadje

Toplo priporočljiva je banana, ki pomirja. Tu so še višnje, ki v telesu uravnavajo nastajanje melatonina, hormona spanja, in blagodejno vplivajo na bioritem. Kot so zapisali v časopisu Journal of Medicinal Food, uživanje 250 mililitrov višnjevega soka zjutraj in zvečer zmanjša težave z nespečnostjo. Bananin napitek z višnjami in z dodatkom mleka ter medu bo telo obogatil z magnezijem, kalijem in vitamini B, s čimer bo še pripomogel k pravi sprostitvi.

Napitek z višnjami in banano

Sestavine: pol skodelice mleka, polovica banane, pol skodelice višenj iz nesladkanega kompota (lahko zamrznjenih), četrtina žličke muškatnega oreščka, žlica medu.

Na koleščke narezano banano zamrznite in zvečer vse sestavine v sesekljalniku mešajte 30 do 45 sekund oziroma do želene gostote. Lahko dodate žličko lanenih semen, četrtino skodelice mandljev ali pol žličke kakava.

Domači kefir

Sestavine: dve žlički zrn kefirja, pol litra mleka.

V steklenico nalijte mleko, dodajte zrna kefirja in 24 ur pustite na sobni temperaturi. Vsebino nato precedite, tekočino pijte pred spanjem, zrna pa sperite pod curkom hladne vode in jih ponovno prelijte z mlekom.