Najboljši načini za premagovanja slabega zadaha

Klorofil in polifenoli iz zelene zelenjave so močni sovražniki slabega zadaha. Foto: Shutterstock

Res je, da je česen zdrav, žal pa po njem v ustih ostane neprijeten zadah. Tudi če vzrok zanj tiči v drugi hrani, ga učinkovito odpravljajo našteta živila.

Zeleni čaj

Bogat je s polifenoli, to je močnimi antioksidanti, ki preprečujejo razvoj bakterij v ustni votlini in tako odpravljajo slab zadah. Tudi špinača, črni čaj, gobe so jih polne in so zato priporočljive po s česnom obogatenem obroku.

Kruh

Kos kruha prav tako preprečuje slab zadah. Znano je namreč, da vzrok zanj pogosto tiči v pomanjkanju ogljikovih hidratov v organizmu. Če se vam torej obeta pomembno srečanje in vas skrbi vonj iz ust, pred njim pojejte košček kruha.

Sveža zelena zelenjava

Klorofil iz zelene zelenjave odpravlja neprijetne vonje, zato je žvečenje svežih listov priporočljivo zlasti, če ste jedli česen. Odličen izbor so peteršilj, meta, koper, bazilika, rožmarin, timijan in koriander. Če boste prežvečene listke ali stebla pogoltnili, boste še okrepili zaščito pred zadrego.

Jabolčni kis

Kozarcu vode dodajte pol žlice jabolčnega kisa in sperite usta. V njih ne bo ostal zgolj prijeten občutek svežine, znebili se boste tudi vonja po česnu, ki je morda ostal na jeziku.

Jedilna soda

Mešanica jedilne sode in vode je eno najbolj znanih zdravil proti neprijetnemu vonju. Z njo po obroku sperite usta. S pasto iz sode in vode lahko očistite jezik, na katerem se kopičijo bakterije, ki so krive za slab zadah.

Mleko

Mleko po jedi zagotavlja svež zadah. Maščobe v njem namreč nevtralizirajo vonjave, predvsem tiste, ki so posledica v česnu prisotnih žveplovih spojin. Pomagalo bo že, če boste usta splaknili z njim, najbolje pa se v tej vlogi znajde polnomastno.

Kavna zrna ali druga semena

Žvečenje celih klinčkov, koromača ali janeža pomaga pri premagovanju slabega zadaha. Podoben učinek imajo tudi zrna kave, vendar pazite na zobe, saj so ta trša.

Gorčica

Žličko gorčice položite v usta in ga zadržite eno minuto ter nato izpljunite. Nato vzemite še eno žličko omake in jo pojejte, da bi ublažili neprijetne vonje, ki prihajajo iz želodca. Lahko pa dvema žličkama gorčice dodate pol žličke kuhinjske soli in mešanico v ustih zadržite pol minute ter jo nato skupaj s slino izpljunete.