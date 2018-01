Najboljši način za odvajanje od kajenja

Tisti, ki želijo kajenje opustiti postopoma in počasi manjšajo količino dnevno pokajenih cigaret, ne ravnajo prav. Najnovejša študija, ki jo povzema časopis Annals of Internal Medicine, namreč dokazuje, da je najbolje hitro končati razvado oziroma izbrati metodo, ki ji v angleško govorečih deželah pravijo cold turkey.

Ko se umeša znanost

»Mnogi so prepričani, da je najučinkovitejši način za odrekanje kajenju tisti, v katerem postopoma zmanjšujejo število pokajenih cigaret, a vendar boljše rezultate zagotavlja način, v katerem se navadi odpove naenkrat,« je povedala Nicola Lindson-Hawley z univerze Oxford, kjer so študijo izvedli.

Ta je skupaj s kolegi vanjo vključila več kot 700 posameznikov, ki so na dan pokadili vsaj 15 cigaret ter so nameravali kajenje opustiti v dveh tednih. Polovici sodelujočih je bilo dovoljeno kaditi kot običajno do datuma, ko naj bi prenehali. Druga polovica je število pokajenih cigaret dva tedna do D dneva zmanjševala postopoma.

Sodelujočim v obeh skupinah so bili na voljo svetovalci, nikotinski obliži ter drugi nadomestki za nikotin, kot so žvečilke, pastile in razpršila za ustno votlino.

Hitro je najboljše

Mesec po prelomnem dnevu 49 odstotkov tistih iz prve skupine še vedno ni kadilo, iz druge je bilo takih 39 odstotkov. Po polovici leta 22 odstotkov sodelujočih iz prve skupine še vedno ni prižgalo cigarete, enako je veljalo le za 15 odstotkov tistih iz druge skupine, kar nedvomno dokazuje, da je boljši drastičen rez in ne postopno odvajanje.

Zanimivo pri tem je, da je več sodelujočih pred raziskavo izrazilo željo, da bi postopoma prenehali. »A celo tisti, ki bi raje izbrali ta način, bili pa so primorani takoj odvreči cigarete, so bili na koncu uspešnejši,« je povedala znanstvenica.