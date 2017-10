Najboljše zdravilo proti herpesu imate doma

Koruzna moka za okusne jedi in proti herpesu. Foto: Thinkstock

Le koga herpes na ustnicah ne spravi v slabo voljo in zadrego? Najpogosteje gre za okužbo z virusom herpes simpleks ena, ki je boleča, neprijetna na pogled in se je vsak želi čim prej znebiti. Pri tem lahko vsakomur pomaga živilo, ki je pogosto v kuhinjskih omaricah. Gre za koruzno moko. Ta namreč vpliva na pH ranice, omili vnetje in blaži bolečino.

Sestavine za pasto:

žlička koruzne moke,

malo vode.

Oboje zmešajte in z vatirano palčko nanesite na ranico. Pustite, da se na njej posuši, in ponavljajte, dokler nadloga ne izgine.