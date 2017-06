Najboljša temperatura vode za umivanje rok

Večina je prepričana, da je umivanje rok z vročo vodo in s protibakterijskim milom učinkovitejše in da odstrani več bakterij kot umivanje z običajnim milom in s hladno vodo, a strokovnjaki so dokazali ravno nasprotno.

Ne temperatura, pomemben je način

Ti so namreč ugotovili, da temperatura vode nima nikakršnega vpliva na količino bakterij na koži po tem, ko si umijemo roke, prav tako učinkovitosti umivanja ne poveča uporaba protibakterijskih mil. Razlika je opazna le pri načinu umivanja rok. Da bi odstranili kar največ bakterij in umazanije, je treba roke z milom drgniti vsaj deset sekund, je razkrila v New Jerseyju izvedena študija. Povedano preprosto: povsem vseeno je, ali roke umivamo s toplo ali hladno vodo.

Vpliv na porabo energije

»Omenjeni izsledki ne bodo imeli velikega vpliva le na higienske navade, temveč tudi na porabo energije, saj je znano, da so grelniki sanitarne vode veliki energijski potrošniki,« je ob zaključku dejal profesor Donald Schaffner z univerze Rutgers.

V raziskavi je sodelovalo 21 prostovoljcev, ki so predhodno izpostavljali roke nenevarnim bakterijam in jih v obdobju šestih mesecev umivali z vodo različnih temperatur: od 15,5 do 26 in 38 stopinj Celzija. Prav tako so uporabljali različne količine in vrste mil. Izkazalo se je, da niti temperatura vode niti vrsta mila nista imeli vpliva na količino bakterij na umitih rokah.

Temelj osebne higiene

»Topla voda sicer pripomore k temu, da se milo izdatneje zapeni. Kar pa v resnici doprinese k čistoči, je temeljito izpiranje,« je povedala sodelujoča v študiji, Lisa Ackley.

Strokovnjaki se strinjajo, da so čiste roke temelj osebne higiene in skrbi za zdravje, a ni topla voda tista, ki zagotavlja učinkovitost, temveč pravilno in dosledno umivanje, so povedali za Daily Mail.