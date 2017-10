Najboljša motivacija za dieto

Želja po tem, da bi postali ali ostali privlačni za druge, ima lahko boleče posledice. Pritisk okolja, družbena omrežja, mediji in sama razmerja še kako vplivajo na samopodobo posameznika in ga napeljejo na skrb za zdravje ter predvsem lepo postavo. A ne vedno v pozitivnem smislu.

Vpliv življenjskega sopotnika

Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na tiste v zvezah, je tudi privlačnost partnerja. Nove študije celo dokazujejo, da je prav ta najpomembnejši pri oblikovanju samopodobe.

Kot so namreč dokazali strokovnjaki z univerze Florida, lahko privlačnost partnerja znatno vpliva na način prehrane in na pripravljenost za telovadbo. A vendar to velja le za ženske, na moške ne deluje v tolikšni meri.

»V naši študiji se je razkrilo, da imajo fizično privlačni moški na ženske negativen vpliv, zlasti kadar te niso posebej atraktivne,« je povedala znanstvenica Tania Reynolds.

Tudi sebi v škodo

Kot je pojasnila, se je izkazalo, da so bile ženske, ki so svoje partnerje dojemale kot izjemno atraktivne, pogosteje podvržene dietam, ki so neredko vodile v motnje hranjenja ali druge težave z zdravjem. V nasprotju s tem so bili moški v manjši meri motivirani k spremembam načina življenja zaradi lastnega videza ali zunanje podobe partnerice.

Kot domnevajo strokovnjaki, so ženske dovzetnejše za mnenje drugih in se trudijo izpolniti pričakovanja partnerja, pri tem pa velikokrat ravnajo v lastno škodo.